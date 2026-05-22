Matera: Una mostra fotografica dedicata al culto della Madonna delle Vergini

Rinverdire il culto della Madonna delle Vergini e tramandarlo alle nuove generazioni. E’ questo lo scopo della mostra che sarà allestita nel Salone Parrocchiale della Chiesa di sant’Agnese, a Matera.

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Vergini un ricco percorso fotografico. L’ inaugurazione è prevista Domenica 24 maggio alle ore 12:30 nel salone parrocchiale della Chiesa di Sant’Agnese, in Matera, della mostra “Bella Tu sei qual sole – Istantanee di devozione dal parco alla città”.

È una ottima occasione per ripercorrere i principali momenti legati al culto della Madonna delle Vergini.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.