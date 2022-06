Matera, Sabato UkuMob di CrescenDo – edizione 2022

Sabato 18 giugno 2022, ritorna a Matera la bella musica in condivisione e in allegria presso il Parco di Comunità AGORAGRI con l’UkuMob di CrescenDO, giunto alla sua terza edizione.

Un’importante occasione, quella del 18 giugno, che vedrà protagonisti bambini, famiglie, gruppi di amici, in un pomeriggio divertente e sorprendente.

In occasione dell’arrivo della Festa della Musica 2022, anche quest’anno CrescenDo vuole creare legami e sprigionare energia con musica e tanta allegria! Quest’anno lo fa con momenti musicali dedicati a tutti coloro che amano suonare in famiglia, in condivisione, in gruppo.

La musica è il filo conduttore della serata e coinvolgerà tutti, senza limiti di età.

“La musica – afferma Laura Sacco – offre un grande stimolo allo sviluppo della creatività, della socialità, della conoscenza di sé e del benessere, a prescindere dall’età. Dopo anni difficili di pandemia, ci riappropriamo della bellezza di stare insieme, vicini e in serenità. E il messaggio è chiaro: la musica è davvero patrimonio di tutti e per tutti!”.

Quindi, agli amanti della musica, a chi vuole mettersi in gioco con l’ukulele e sperimentare non resta che partecipare!

L’evento è organizzato da CrescenDo e curato da Laura Sacco, musicista, musicoterapista e referente di Nati per la Musica Basilicata.

CrescenDo, oltre all’esperienza didattica e formativa, promuove l’approccio alla musica in famiglia e in gruppo come strumento di relazione, di crescita e di benessere. Fare musica e farla insieme significa accrescere la creatività, l’immaginazione e le capacità di concentrazione e di memoria, significa accrescere il senso di comunità e promuovere la cultura.

Sarà possibile, ricevere i brani su cui esercitarsi. Per chi non fosse in possesso di un ukulele, lo staff metterà a disposizione questo e tanti altri strumenti musicali.

L’inizio è previsto alle ORE 19:30

In allegato, la locandina dettagliata dell’evento, della quale si chiede di dare massima diffusione.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione

Info e prenotazioni

Scrivere a: crescendomatera@gmail.com