Matera, tutto pronto per “Cultura. Le imprese culturali e creative”, incontro proposto dal Club Soroptimist

Cresce l’attesa per l’incontro “Cultura. Le imprese culturali e creative”, due giornate di confronto e di esperienza nella città dei Sassi, promosse dal Comitato Pari Opportunità del Soroptimist International d’Italia, in collaborazione con il Soroptimist Club Matera.

Un prezioso momento di confronto e dialogo, in programma sabato 29 e domenica 30

Marzo, che dedicherà ampio spazio alla cultura e ai suoi impatti nelle diverse espressioni della società, alle imprese culturali creative, al ruolo femminile nelle istituzioni e nelle organizzazioni culturali, anche attraverso uno sguardo trasversale e approfondito sulle politiche di genere connesso ad esperienze culturali.

Dunque un’immersione nell’ispirazione artistica, oltre che un percorso di conoscenza delle realtà culturali e creative vitali: sarà possibile, infatti, cogliere input e suggerimenti da parte di esperti, imprese culturali ed artisti attivi nella Capitale della Cultura per il 2019, ma anche ammirare mostre e nuovi punti di vista grazie alla partecipazione di numerosi artisti.

«Siamo molto felici e soddisfatte di aver lavorato insieme al Comitato Pari opportunità di Soroptimist International. È stato uno scambio molto costruttivo tra il Club Matera e il Nazionale nell’aver sottolineato le varie disparità di genere nel campo della cultura. Da Matera e da Soroptimist può partire un messaggio di rilancio delle imprese culturali con particolare attenzione al mondo femminile», dichiara Maria Rosaria Pellegrini, Presidente Club Matera.

Dello stesso avviso anche Patrizia Monardi del Comitato pari opportunità Soroptimist International: «Il Comitato Pari Opportunità nazionale di Soroptimist International ha voluto fortemente questo incontro a Matera – spiega la dottoressa Minardi – per mettere al centro la filiera delle professioni culturali al femminile. La totalità delle ricerche sui gap di genere nei settori culturali e creativi concorda sulla necessità di porre alcuni temi in cima alla lista delle politiche pubbliche dei prossimi anni al fine di rilanciare l’uguaglianza di genere nel settore in quanto, per la prima volta, il tema è stato inserito tra le priorità trasversali da raggiungere. Si sta lavorando a livello europeo a nuovi criteri di valutazione che terranno conto della prospettiva di genere per garantire una distribuzione più equa dei finanziamenti anche in direzione dell’empowerment e dell’affermazione nei ruoli apicali dove le donne sembrano arrivare solo in una risicata minoranza. C’è inoltre da lavorare sui contratti di lavoro, ancora molto precari e sul welfare culturale, sulla parità salariale e sulle opportunità di formazione e sviluppo. In questa ottica – conclude Patrizia Minardi – , abbiamo preparato, oltre al convegno, una serie di esperienze di imprese culturali e creative della città che narrano i luoghi dei Sassi dando vita a collaborazioni tra associazioni, imprese, fondazioni e cittadini rendendoli comunità concrete».

Programma

Soroptimist International d’Italia, Comitato Pari Opportunità

In collaborazione con il SI Club Matera

CULTURA | LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Matera, 29 e 30 marzo 2025

La cultura dei luoghi di bellezza incontra esperti, imprese culturali ed artisti

Sabato 29 marzo ore 09,00 – 10,00 – Fondazione Sassi, Via San Pietro Barisano, 10 – Matera

Registrazione partecipanti

Sabato 29 marzo ore 10.00 – 13.30 – Fondazione Sassi, Via San Pietro Barisano, 10 – Matera

Ispirazioni e Connessioni necessarie

Saluti di Benvenuto

Maria Giovanna Salerno, Presidente Fondazione Sassi

Maria Rosaria Pellegrini, Presidente SI Club Matera Soroptimist International

Saluti Istituzionali della Città

Cristina Favilli, Prefetto di Matera

Gianfranco Di Sario, Tenente Colonnello Comando provinciale Carabinieri di Matera

Francesco Mancini, Presidente Provincia di Matera

Caterina Rotondaro, Delegata del Commissario Comune di Matera

Responsabile Ufficio del Piano Comunale Ambito Territoriale – Sociale dell’Area di Matera

Saluti ed introduzione all’incontro del Soroptimist International d’Italia

Adriana Macchi, Presidente del Soroptimist International d’Italia,

Nietta Lupi, Presidente Comitato Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia

Le imprese culturali e creative

Anna Misani, Esperta in programmazione e valutazione di politiche e programmi di sviluppo locale

Flavia Barca, Esperta di media e politiche culturali

La Cultura ”con”. Nuove traiettorie di intervento per il lavoro culturale

Francesca Velani, Vice Presidente PROMO PA Fondazione, Direttrice LUBEC

La Cultura oltre i muri

Lucia Castellano, Provveditore per le carceri in Campania,

Coordina i lavori Cristina Greggio Vice Presidente Soroptimist International d’Italia

Coffee Break con Ecoverticale

Luoghi, vicinati, Comunità concrete

Patrizia Minardi, Esperta di politiche pubbliche comunitarie e di coesione, Direttrice Fondazione Sassi

Intervengono

Giacinta Papapietro, Responsabile Risorse Umane, Gruppo SOLIDA

Cristina Amenta, Architetta ed imprenditrice, Ecoverticale srl

Lidia Cudemo, CEO D-Hub Studios

Maristella Trombetta, CLAY, SFI

Nisia Martino, CEO CLOE’ Pilates-Benessere-Spa

Margherita Serra; Scultrice ed Imprenditrice, SpazioSculptureART

Light lunch presso “Le Botteghe”, Piazza San Pietro Barisano, 22

Esperienze dei luoghi nei luoghi dei Sassi di Matera Sabato 29 marzo ore 15.30 – 18.00

La cultura incontra le esperienze e i luoghi delle imprese culturali e creative negli spazi della Fondazione Sassi con tre suggestioni culturali.

Sarà aperta una comunità dialogante tra esperte, testimonianze, imprese, partecipanti per condividere esperienze, difficoltà, visioni future globali e locali.

I luoghi della Fondazione: il rupestre, gli ipogei, le cisterne

• La cartapesta e la sacralità intrinseca: Ave Mundi Spes Maria. I carri giubilari della Madonna della Bruna

Maria Giovanna Salerno, Presidente Fondazione Sassi, Fabrizio Perrone, storico dell’arte, Franco Moliterni, delegato delle attività culturali per l’Associazione Madonna della Bruna.

I luoghi di Ecoverticale: l’architettura tra verticalità e orizzontalità

• Le Reti e nuovi modelli organizzativi

Cristina Amenta, Architetta, disability manager, imprenditore dialoga con Vania Cauzillo, regista teatrale e documentarista; Margherita Serra, scultrice internazionale; Monica Palumbo, MOMART; Rocchina Romano, Project manager; Valeria Finamore, Project Manager e esperta di STEM.

I luoghi di D-Hub e l’istallazione artistica e teatrale di OperaLuce

• L’Empowerment e ruoli apicali al femminile

Angela Levatino, Componente Comitato PO dialoga con Marta Onali, Storica dell’arte e Project manager; Elena Petruzzi, Imprenditrice, Fondazione Aria; Lidia Cudemo, CEO D-Hub; Giacinta Papapietro, Responsabile Risorse Umane, Gruppo SOLIDA

I luoghi di SpazioSculptureArt e l’Arte

• La Cultura che cura nelle diverse variazioni di senso e di significato

Francesca Velani, esperta di politiche culturali, Promo PA Fondazione, dialoga con Elena Binacchi, Opem- imprenditrice del manifatturiero; Anna Consolati, Oriente – Occidente – imprenditrice della cultura; Lucia Castellano dirigente pubblico – sociale; Maristella Trombetta, docente di filosofia e critica delle arti visive, UNIBA.

Ispirazioni e connessioni necessarie

Domenica 30 marzo 2025 ore 9.30 – 11.00

Presentazione dei risultati dei lavori e proposte di azioni da proporre ai Club nei territori con Flavia Barca, Francesca Velani, Lucia Castellano.

Conclusioni Adriana Macchi

Domenica 30 marzo ore12,00

Palazzo Malvinni Malvezzi, Piazza Duomo

Anci, Provincia di Matera, Coni Basilicata, Ufficio Scolastico regionale Basilicata, Soroptimist International d’Italia, Club SI Matera, Club SI Potenza

Sottoscrizione della Carta Etica “Donne e Sport”. Integrazione, educazione e rispetto, benessere psicofisico. Il valore dello Sport

SUGGESTIONI DA NON PERDERE

All’alba e alla sera conosceremo luoghi antichi e arcaici che hanno subito metamorfosi estetiche e funzionali grazie a esperienze di dialogo con l’arte, il design, l’artigianato e l’impresa del gusto.

Venerdi 28 marzo, a partire dalle ore 20,00

Apericena narrata presso “Madame Giulia”, Via D’Addozio, 48, Sasso Barisano

I luoghi del “Cristo si è fermato ad Eboli”, Carlo Levi, a cura di Metateatro

Venerdi 28 marzo a partire dalle ore 22,00

Mostra di identità e suoni presso Ipogei Fondazione Sassi, via San Pietro Barisano, 42 / 45

Ave Mundi Spes Maria. I carri giubilari della Madonna della Bruna: la cartapesta e la sacralità intrinseca

Sabato 29 marzo ore 05,50

Matera vista dal Parco della Murgia – Il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – Il Golgota del “Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e di “The passion” di Mel Gibson

Sabato 29 marzo ore 20,30

Cena conviviale presso Oi Marì, Via Fiorentini, 66, Sasso Barisano

Sabato 29 marzo ore 23,00

Esperienza sonora nella cisterna della Città presso 19a Buca Winery –