Chissà che la cara bandiera dai colori bianco, rosso e verde non porti il BelPaese a remare in una stessa direzione, ma facendo attenzione alle derive spesso subdole e liberticide nascoste nelle pieghe di decreti, circolari e ordinanze. E allora l’invito a far garrire le bandiere da finestre e balconi, anche oltre la giornata della Liberazione, abbia un significato preciso. A ricordacelo Antonio Serravezza, che auspica sia un segno di speranza.

“In questi giorni di grande dolore per la nostra cara Italia -scrive Serravezza- in un impeto di speranza e di orgoglio tutti siamo diventati nazionalisti e nostalgici del tricolore. Propongo qui il mio piccolo appello a riempire Matera di bandiere del nostro bel Paese. Il mio appello è un impulso naturale che tante persone con naturalezza hanno già accolto sventolando il tricolore sulle loro finestre e balconi. Dovunque devono sventolare le nostre bandiere. Finalmente. Lo so, c’è poco da festeggiare se pensiamo a ciò che ci è capitato senza che lo volessimo ma pensiamo al futuro. Quante volte in questi giorni bui abbiamo pensato “Quest’uomo no è l’uomo giusto per essere il nostro Presidente del Consiglio. Giorno dopo giorno però considero responsabile quest’uomo, la sua energia, la sua capacità persuasiva. Quante volte mi sono vergognato di essere italiano, andando all’estero. Ma, oggi è un’altra storia e mi sento di dire “ correte alla finestra e tirate fuori il tricolore tutti quanti come stanno facendo oggi dovunque da nord a sud dell’Italia così che da lontano, dall’estero, da dovunque, per una volta dopo tanti anni, si veda con chiarezza che siamo in tanti a sperare che alla fine andrà tutto bene. Saremo in tanti a sentirsi, e ad essere, diversi dagli altri. Il tricolore alla finestra o balcone è il segno della nostra speranza”. Tiratele fuori, allora.