Matera, tratti di strada chiuse, la Protezione civile invita a non uscire di casa…

E alla fine è arrivata pure su Matera la pioggia annunciata da qualche giorno. E ne è venuta giù tanta nel giro di un lasso di tempo relativamente breve, meno di un’ora, al punto da mettere seriamente in difficoltà la Città. La Protezione Civile, poco fa ha infatti scritto : “Attenzione a causa delle avverse condizioni meteo si invita la cittadinanza a non uscire di casa. Si stanno chiudendo vari tratti di strada. In circolazione ci sono i mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco.

Avviso Superamento soglia pluviometrica Matera h3 tr5 02 06 2023 PROT. N. RBA/CFD/L/088 DEL 02/06/2023.” Numerose le documentazioni fotografiche e video sui social. Specie dal rione Sassi con le strade ripide che puntualmente si trasformano in fiumi in piena. “Al momento sono interdette e chiuse le seguenti strade: via Nazionale, via Cererie, Contrada Pantano, contrada Guirro, contrada Granulari. Massima attenzione. (Aggiornamento Protezione Civile)

Via dei Granulari: