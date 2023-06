Matera tra spritz ed english siamo al fotofinish…

Benedetto Serravezza…, che gira, valuta, relaziona, si lamenta e apprezza. Stavolta per i prezzi degli spritz, quel long drink a base di Aperol, prosecco e soda, in linea di massima, che è alla base di tanti momenti conviviali per concittadini e stranieri in visita a Matera. Fin qui nulla di male. Anzi. Bene. Ma per Antonio, che si è fatto un tour con amici tra il Piano e gli antichi rioni osserva che in media, e con le dovute eccezioni, i prezzi sono lievitati con l’onda lunga dell’anno di Matera capitale europea della cultura. E nel costo ci mette anche l’atmosfera degli ambienti. Il mercato è libero e i menù con tanto di prezzi sono esposti, per cui ognuno sceglie dove andare. Matera come le altre città d’arte. Ebbene sì. E se in alcuni luoghi( ed evidenziamo questo limite) si conosce poco l’inglese. Poco male. Spritz, cocktail e long drink sono parole universali.Per il resto gestualità, traduttore google e c’è sempre qualcuno in sala o all’esterno che dà una mano…



Serravezza e i costi dei cocktail

Ma quanto sei cara Matera. Non è una mia espressione ma di alcuni milanesi in visita nella nostra città. Voi vi chiederete possibile? Quanto costa uno spritz in centro a Milano? Uno spritz o un altro cocktail prima di cena costano sei euro ( un calice di vino solo 5 euro), e danno accesso sempre a un piccolo buffet, sempre affollato e offre quasi sempre insalate di riso o cereali, patate fritte o al forno, piccoli tranci di pizza e focaccia e una selezione di assaggi, finger food. Nella capitale europea della cultura a confronto della capitale economica e del design italiana mi facevano notare che fanno pagare il coperto e gli stuzzichini a parte, ma se non li vuoi ci sono sempre quelle due noccioline salate o patatine fritte da supermercato. Tuttavia ‘ c’è da dire che i prezzi dell’aperitivo variano in base a diversi parametri, la posizione del locale che offre il servizio. Anche la qualità e la quantità delle bevande e dei cibi offerti incide molto sul costo finale. Generalmente, specialmente il turista sceglie il locale dalle sue preferenze personali e dal tipo di atmosfera che sta cercando. Matera ne offre veramente in abbondanza e anche con qualità e servizio ma per una perfetta presentazione prima dell’ordine a tavolino si presenti il menù con descrizione chiara e relativi prezzi per non rischiare di far alzare il cliente scontento. Un altro punto dolente è la mancanza di personale che mastichi le lingue straniere e questo è un discorso che dovrebbe essere affrontato dalle associazioni di categorie che dovrebbero offrire gratuitamente dei corsi di lingua agli addetti al pubblico sia per la ristorazione che per molte attività commerciali. Quindi attenti a non essere criticati, come sta avvenendo in molte altre città italiane, quando il turista italiano o straniero si lamenta a mezzo stampa vomitando oltre allo scontrino le insufficienze del servizio e della qualità.