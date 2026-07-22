Matera torna set internazionale: al via le riprese della terza stagione di The Saints

Matera si conferma ancora una volta tra le location cinematografiche più apprezzate al mondo. Sono ufficialmente iniziate, infatti, le riprese della terza stagione di The Saints, la docuserie ideata e presentata dal premio Oscar Martin Scorsese e prodotta da Lupin Film.

Dopo lo straordinario successo della seconda stagione, diventata la serie più seguita nella storia di Fox Nation, la produzione ha scelto nuovamente la Città dei Sassi per ambientare alcuni dei nuovi episodi dedicati a figure fondamentali della tradizione cristiana. Una decisione che rafforza il legame ormai consolidato tra Matera e le grandi produzioni internazionali.

Fino a fine luglio i Rioni Sassi e il centro storico si trasformeranno in un set cinematografico che ricostruiranno ambientazioni dei primi secoli dopo Cristo, per ambientare la vita dei cristiani dell’epoca. Le telecamere sono al lavoro in alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui Piazza Duomo, Via Fiorentini, Via Madonna delle Virtù e il Rione Malve, che faranno da suggestiva cornice ai racconti dedicati a San Nicola, San Cristoforo e Sant’Agostino.

La scelta di Matera non è casuale. Lo scorso anno, nello stesso periodo, la stessa produzione ambientò a Matera parte della seconda stagione di The Saints a conferma che il fascino senza tempo dei suoi paesaggi urbani, il patrimonio riconosciuto dall’Unesco e la straordinaria capacità di evocare epoche lontane continuano a renderla una destinazione privilegiata per il cinema internazionale. Negli ultimi anni la città ha ospitato produzioni di grande prestigio, confermandosi un autentico set a cielo aperto capace di raccontare storie universali.

L’arrivo di una produzione di questo livello rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica e culturale. Ogni nuovo progetto contribuisce a rafforzare l’immagine di Matera nel mondo, generando ricadute positive per il territorio, dalle attività ricettive ai servizi, fino alle maestranze locali coinvolte nelle lavorazioni.

Con The Saints, Matera aggiunge un nuovo capitolo alla sua lunga storia d’amore con il grande schermo, confermandosi una delle capitali mondiali del cineturismo e un luogo capace di affascinare registi, produttori e spettatori di ogni parte del pianeta.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.