Matera: terza edizione delle Giornate di Formazione per Direttori di Coro e Coristi

Sabato 21 e domenica 22 febbraio si svolgerà a Matera la terza edizione delle Giornate di Formazione per Direttori di Coro e Coristi organizzata dall’ABACO – Associazione Basilicata Cori, un workshop che vedrà come docente il M° Vladimiro Vagnetti, grande esperto di polifonia, eccellente Direttore di coro e grande comunicatore.

Questo il programma:

Sabato 21febbraio, a partire dalle 9.30, presso la sede ABACO in Piazza del Sedile n. 3, il M° Vagnetti incontrerà i Direttori dei cori aderenti all’Associazione, con un laboratorio teorico/pratico incentrato su tecnica, vocalità, interpretazione, conoscenza del repertorio, che i Direttori sperimenteranno anche con la collaborazione di un piccolo “coro laboratorio”.

Domenica 22 febbraio, a partire dalle 9.30 presso l’Hotel Nazionale, invece, il M° Vagnetti incontrerà circa 60 coristi provenienti da tutta la Basilicata, con i quali affronterà un percorso di percezione corporea e di consapevolezza nell’uso della voce, oltre ad approcciare un repertorio musicale scelto tra composizioni di diversi stili ed epoche. In questo contesto, anche i Direttori di Coro partecipanti saranno chiamati a sperimentare la concertazione dei brani con i coristi presenti.

Il repertorio scelto per questa edizione si incentra su brani di diverse epoche e provenienze dedicati alla Passione, in particolare alla figura di Maria sotto la Croce. Saranno infatti analizzati ed eseguiti alcuni “Stabat Mater” composti da autori contemporanei (Urmas Sisask, Palmo Liuzzi, Piero Caraba) e romantici (Joseph Gabriel Rheinberger), ma anche provenienti dalla tradizione storica popolare, da antichi manoscritti, dal gregoriano.

Il progetto rientra tra le attività formative inserite nel progetto “Choral Ne(x)twork: formazione e crescita per una rete corale attiva e sostenibile”, realizzato in collaborazione con FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Cori) con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annualità 2024, sul fondo previsto dell’art. 72 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il presidente di ABACO Francesco Muscolino sottolinea: “In Basilicata, la coralità matoriale è un patrimonio di radici e futuro. Investire in queste giornate di studio significa onorare la nostra storia e alzare l’asticella della nostra espressione artistica. Perché un coro che impara è un coro che cresce; e un’associazione che si forma è una comunità che brilla. Buon lavoro a tutti noi, con la musica nel cuore e la voglia di crescere, sempre all’unisono”.

Vladimiro Vagnetti – Diplomato in oboe e didattica della musica presso il Conservatorio di Perugia, ha successivamente conseguito il diploma accademico di I livello in maestro del coro e il diploma accademico di II Livello con lode in Musica antica – prassi esecutiva della polifonia rinascimentale.

Ha frequentato master e corsi di perfezionamento presso prestigiose istituzioni musicali italiane (Accademia Chigiana di Siena, Accademia Musicale “O. Respighi”, Amici della Musica di Firenze, Società Filarmonica Astigiana, Istituto Musicale “A. Vivaldi”, Corsi estivi del comune di Norcia, Masters della New York University dip. of music, arts Academy di Roma), inerenti l’oboe, la musica d’insieme, la musica da camera e la direzione di coro tenuti da H. Schellemberger, P. Pierlot, L. Vignali, A. del Bono, A. Franceschelli, G. Graden.

All’attività di strumentista solista, in formazioni cameristiche, dal duo con pianoforte ed organo fino all’ottetto, alterna quella di direttore di coro e degli studi sulla prassi esecutiva della musica antica.

Dal 1990 al 2005 è stato primo oboe dell’Orchestra Sinfonica di Perugia; ha collaborato con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, I Solisti Aquilani, l’Orchestra In Canto di Terni, la Symphonia Perusina, i Salzburg Chamber Solist, l’Orchestra da Camera dell’Umbria, “Le Metamorfosi Musicali” di Viterbo, l’orchestra e coro “Beati Ubaldes” di Gubbio.

Come membro dell’Ensemble Orientis Partibus di Assisi ricerca ed incide musica medioevale e rinascimentale con strumenti originali.

Ha fatto tournée concertistiche in Spagna, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Ungheria, Svizzera e Giappone, ha partecipato a importanti festival nazionali ed europei quali: “Festival di Vetralla”; il “Canto delle Pietre”; il “Festival internazionale per la pace” di Assisi; Festival di Melfi 1999 – omaggio a Federico II; Festival di Potsdam; La Semaine Médiévale de Fribourg; “UmbriaBudapest” in collaborazione con l’Istituto di cultura Italiana a Budapest e la Sagra Musicale Umbra; Festival Quodlibet di Arezzo; Festival “Alia Musica” di Parma; Festival de Conques; Rassegna di musica antica Itinerari musicali sacri e profani di Aosta; Le Serate a Castel Tirolo; Festival Musica Cortese in Friuli Venezia Giulia; Rassegna Cantar di Pietre a Lugano, concerto in diretta radiofonica sulla Radio Svizzera Italiana; Festival dei Due Mondi 2007, con in programma la prima esecuzione moderna di polifonie sacre quattrocentesche; Itinerari Federiciani in Sicilia; Convegno Internazionale di Iconografia Musicale 2009 a Lecce.

È direttore artistico del Gruppo Polifonico “F. Coradini” di Arezzo, I Cantori di Perugia , la Corale Polifonica di Ponte Valleceppi.

Dal 2006 è fondatore e attuale direttore del Libercantus.

Ha inciso per KHO-Rara, Quadrivium, Bongiovanni, Dynamic.

