Matera: Teatro protagonista il giovedì con i monologhi alla Scaletta

Giovedì 15 gennaio, nella sede del Circolo Culturale La Scaletta di Matera, si alza il sipario sulla quinta edizione di “…ai monologhi del giovedì”, la rassegna teatrale organizzata dall’associazione Metateatro e da La Scaletta con il coordinamento e la direzione artistica di Emilio Andrisani.

Nove serate, tutte di giovedì, fino al 12 marzo 2026 dedicate al teatro di parola e al monologo, forma scenica essenziale ma di grande intensità, capace di dare voce a storie intime e collettive, riflessioni civili, emozioni profonde.

A inaugurare il cartellone sarà “Viva il re… viva la ra” di Michele De Ruggieri, 96 anni, fondatore del Circolo, che torna in scena in un gesto di forte valore simbolico ed emotivo. Una presenza che rappresenta una dichiarazione d’amore per il teatro e per la comunità, in continuità con la visione culturale che ha portato alla nascita del Circolo, sin dall’origine dotato di una sezione teatrale.

Il cartellone proseguirà il 22 gennaio con “Lettera a Bernini” di Nicola Cardinale. Il 29 gennaio spazio a “La topastra” interpretato da Donisa Mazzoccoli. A febbraio: il 5 “La misteriosa scomparsa di W” con Carla Latorre, il 12 “La voce umana di Patrizia Minardi”, il 19 “Spogliarello” con Marienza Matera, il 26 “Tik l’inesorabile tak” interpretato da Monica Ambrosecchia. Due serate a marzo: il 5 marzo con “Novecento” di Emilio Andrisani. Chiusura il 12 marzo con “Phenix” di Emilia Fortunato.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:00, con ingresso consentito fino ad esaurimento posti, dalle 19:30.

“Aprire la rassegna con Michele De Ruggieri significa dare voce alle nostre radici – sottolinea il presidente del Circolo La Scaletta Francesco Paolo Di Pede -. La sua presenza in scena è una testimonianza viva di fedeltà al teatro, la stessa passione che ha portato, sin dalla nascita del Circolo, alla creazione di una sezione teatrale, pensata come spazio di crescita culturale e umana. Con questo spirito abbiamo voluto contribuire a dar vita e successivamente a sostenere l’associazione MetaTeatro. Una collaborazione che oggi si concretizza con questa quinta edizione de “Ai monologhi del giovedì”.

La rassegna è realizzata con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia e del Comune di Matera, e si inserisce in un percorso di valorizzazione del teatro come luogo di partecipazione, confronto e crescita culturale.

Un’occasione per riscoprire il potere della scena e della voce, in uno spazio che da decenni rappresenta un presidio culturale della città.