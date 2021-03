La Giunta comunale, come prescritto dalle norme, tra le delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 ha adottato quelle relative alle tariffe da applicare per il 2021 ai cosiddetti servizi a domanda individuale.

Infatti, con deliberazione n.62/2021 (Delibera GC Matera 62-2021) ha stabilito che le “Tariffe servizi trasporto e mensa scolastica” di confermare per l’anno scolastico 2021/2022 le medesime previsioni dell’anno scolastico corrente. Nel provvedimento si legge, infatti:

” 1) confermare la gratuità del servizio di trasporto scolastico;

2) confermare le quote di contribuzione a carico degli utenti della mensa di seguito riportate:

FASCIA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) PERCENTUALE % DI CONTRIBUZIONE COSTO PASTO

A Possibili esenti accertati dal Servizio Sociale 0,00 € 0,00

B Da € 0,00 a € 4.000,00 18,00 € 0,85

C Da € 4.000,01 a € 6.000,00 33,00 € 1,55

D Da € 6.000,01 a € 11.000,00 57,00 € 2,65

E DA € 11.000,01 a € 18.000,00 80,00 € 3,75

F Oltre € 18.000,01 100,00 € 4,65

3) confermare, altresì, le ulteriori previsioni di seguito riportate:

– Per gli alunni portatori di handicap documentato, la fascia di contribuzione viene calcolata dopo aver

operato l’abbattimento del 50% dell’importo ISEE dichiarato. L’abbattimento non viene operato qualora l’importo ISEE è superiore a € 15.000,00.

– All’utente appartenente a nucleo familiare che versa in situazione di reale e documentata difficoltà economica o di bisogno, da accertarsi caso per caso per il tramite del Servizio Assistenti Sociali, in base anche ad indicatori di consumi del pagamento delle utenze telefoniche, gas, nettezza urbana, acquedotto ecc., l’Amministrazione comunale con provvedimento dirigenziale, può concedere la totale esenzione dalla contribuzione.

– A prescindere dalla fascia di reddito del nucleo familiare per ciascuno dei figli fruitori del servizio, successivi al primo, è applicata una riduzione del 25% sul costo del buono pasto corrispondente.

– Prevedere, altresì, che per la fissazione della quota di contribuzione per la mensa scolastica, in ipotesi particolari ed eccezionali (ad es. separazione/divorzio coniugi; ragazze madri; ecc.), ai fini della determinazione del valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) dei redditi del nucleo familiare, su richiesta dell’interessato, potrà essere presa in considerazione la composizione della famiglia nucleare (quella composta da genitore/i e figli) anziché quella della famiglia anagrafica (quella risultante dallo stato di famiglia anagrafico), ove non coincidano.”

E con la delibera n.61/2021 (Delibera GC Matera 61-2021) ha stabilito che le “Tariffe utilizzo impianti sportivi e palestre scolastiche comunali” rimarranno le stesse del 2020. Nell’atto, infatti, si legge:

“- confermare per l’anno 2021 le medesime tariffe di accesso agli spazi orari di attività sportiva nell’ambito

degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali da parte delle Associazioni/Società sportive

assegnatarie, stabilite, rispettivamente, con la deliberazione di G.C. n. 235 del 28/05/2015, ad oggetto

“Tariffe servizi a domanda individuale – utilizzo impianti sportivi comunali – Adeguamento ISTAT.” e

relativa tabella delle tariffe di cui all’allegato “A”, nonché con la deliberazione di G.C. n. 120

dell’08/05/2004;

– integrare, con l’occasione, la tabella delle tariffe di cui all’allegato “A” della deliberazione di G.C. n. 235

del 28/05/2015 relativamente al campo di calcetto dell’impianto Stadio XXI Settembre, che manca nel

predetto allegato di specifica tabella delle tariffe, disponendo l’applicazione a tale parte di impianto delle

medesime tariffe previste nella tabella “TARIFFE RELATIVE ALL’USO DEL CAMPO DI CALCETTO

ANNESSO AL CAMPO SPORTIVO SITO IN ZONA PAIP 1”.