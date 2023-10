Matera su un binario morto…Serve una banca d’affari

Ma per attivarla, in modo da attrarre capitali, come suggerisce Antonio Serravezza, che ha girato mezzo mondo, serve quella cultura d’impresa che è poca cosa…come continuiamo a ripetere dopo ogni interessante sollecitazione, all’insegna del ”si potrebbe fare questo o quello” o perchè il concerto di Patti Smith, per esempio, non si tiene alla Cava del Sole ? E se la cultura di impresa nel mondo produttivo è in attesa che cresca ( la mentalità levantina è altra dimensione ) è da elettrocardiogramma piatta nel mondo politico. Se bastasse il cambio di vestito, basterebbero jeans, maglietta e scarpette ginniche. Matera 2030? Svegliaa….Antonio, ma non sei a conoscenza di un cantiere di completamento della linea Ferrandina – Matera- La Martella che non è ancora partito e di un progetto di completamento in direzione adriartica che ancora non c’è e delle polemiche sui treni a batteria elettrica delle Fal che funzioneranno sulla tratta Matera-Altamura. Gli Investimenti di Trenitalia nella capitale della Cultura? Abbiamo perso il treno del G7…per farlo. Ci restano come sempre i selfies e la caterva di gemellaggi destinati, come gli altri, a finire su un binario morto. Così è. A meno che non si trovino visionari per investire in una banca d’affari…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Possibile che a Matera si continui a discutere sul passato che non arriverà mai? Mi riferisco guardando al futuro: città e trasporti. Proviamo una volta tanto a parlare realmente di futuro per i trasporti urbani e extraurbani, argomenti già trattati e realizzati nelle nostre città italiane, altre previste in pochi anni. Gli urbanisti mondiali del resto già ci hanno anticipato che nel 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città. I trasporti urbani e metropolitani dovranno cambiare in modo drammatico, quindi sarà necessario sfruttare fino in fondo le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica per rispondere alle nuove esigenze. Quindi sarà meglio cominciare a mettere un punto ai vecchi progetti e alle vecchie idee e prepararsi e voltare pagina e aprire un nuovo capitolo: “ Matera 2030”. La nostra è una città che non cresce, è ferma, anche se il turismo si muove verso il futuro e continua a essere fonte di attrazione. Svegliamoci e cerchiamo di far confluire nella capitale europea della cultura 2019 capitali esteri, la politica locale si deve ristrutturare e svegliare perché se guardiamo l’immenso territorio della nostra città stiamo parlando di un’area di riqualificazione di grandi proporzioni includendo i rioni Sassi. Ma, i finanziamenti privati sono attratti solo dalla solidità delle normative e dall’efficienza della burocrazia. Qui non si tratta di costruire nuovi edifici o rioni ma modificare e rendere più moderni ed efficienti quelli esistenti e con loro tutte le infrastrutture e la viabilità. La grande riqualificazione deve coinvolgere le Ferrovie dello Stato con un progetto futuristico completamente green che cancelli una volta per sempre l’isolamento di Matera. Il Sindaco cambi vestito perché gli anni passano e sfrutti questo frangente positivo e tenti di raggiungere un obiettivo per garantire un vero futuro, detti regole volte a garantire uno sviluppo corretto ed ecosostenibile con obbligo alle nuove costruzioni di essere a zero emissioni di Co2 spingendo una direzione verso “Matera 2030” in grado di migliorare la qualità della vita individuale e collettiva.