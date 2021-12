Finalmente un progetto dove la cultura di impresa è il biglietto da visita per un investimento concreto, lungimirante e che mette in rete privati e, sopratutto, realtà che fanno innovazione e ricerca spaziale… Merito di una azienda come Openet Tehcnologies, che la sua parabola satellitare e non solo, l’ha puntata nello spazio da tempo, con l’umiltà, la costanza e la affidabilità di coinvolgere partner nazionali e internazionali : dall’Asi all’Esa, dal Cnr al mondo della scuola. E ne abbiamo conferma nella giornata nazionale dello Spazio con gli studenti del liceo classico di Matera in una lezione formativa e altri in rete, a distanza, da altri centri della Basilicata. Ma non è finita perchè sulla rampa di lancio, è il caso di dire, c’è un progetto legato alle attività di ” Sparkem Space Academy” con Agenzia spaziale italiane ed europea Esa che porterà nella prossima primavera al taglio del nastro per la ”cittadella della scienza e dello spazio”. Nessuna concorrenza con quella dello Spazio realizzata a Terlecchia, sede dell’Asi e di E geos, ma qualcosa di diverso, integrato e che da Roma in giù, dopo la chiusura della città della scienza a Bagnoli (Napoli), ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo per quanti vogliano portare cuore e sapere oltre le stelle, ma tenendo i piedi ben piantati per terra.



E così a Matera, nel Paip 2, in un capannone im disuso sede di una società di distribuzione di giornali, su una superficie di 4000 metri quadrati e un investimento a carico di Openet di 1 milione di euro, troverà posto la base terrestre di una realtà immersiva ”originale”. Ma anche da toccare, sperimentare, immaginare e progettare. E cosi in via dell’Industria, un Paip che con Cna guarda a una nuova impostazione di rilancio, si potranno visitare la stazione spaziale internazionale, la possibilità di calpestare il suolo lunare o di raggiungere il pianeta rosso,utilizzare la tecnologia dei droni o del cinema 5D, laboratori, attività formative, aree tematiche per arte, spettacoli, musica e alimentazione. Sono alcune delle attrazioni della ”cittadella della scienza e dello spazio” che sarà inaugurata a Matera, nell’area per insediamenti produttivi Paip 2, nella primavera del 2022, dopo una serie di eventi e iniziative che culmineranno l’11 febbraio con la giornata internazionale delle donne nello spazio e nella scienza: dalla russa Valentina Tereskova, la prima donna astronauta, all’italiana Samantha Cristoforetti, all’astrofisica Margherita Hack alla ricercatrive Rita Levi Montalcini.



Tante le sorprese e le idee in cantiere come quella di affidare ad artisti di settore aspetti scenografici, ospitare concerti jazz come già capitato con Paolo Fresu a Terlecchia ( e questa volta toccherà al musicista e astronomo Giuseppe ‘Pippo’ Bianco) e poi un portale per tutto quanto occorrerà sapere sulla ”cittadella” fino alla bigliettazione, naturalmente. Perchè ogni lavoro, opera, servizio ha un costo di gestione, aspetto spesso sottovalutato dalla Pubblica Amministrazione con tutti i limiti e i fallimenti che la cosa comporta. Spunti e tanta concretezza, supportata da interventi delle giovani professionalità, provenienti da diverse esperienze e campi di applicazione, emerse nel corso della conferenza stampa della l’amministratore delegato di Openet Technologies, Vito Gaudiano.



Evento inserito positivamente nel corso della giornata nazionale dello Spazio per illustrare i contenuti della a “SPARKme Space Academy”, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). ”L’iniziativa, che coinvolge anche aziende private e strutture di ricerca come il Cnr e l’Università degli studi della Basilicata- ha detto Vito Gaudiano- intende far conoscere quanto la Basilicata fa nel settore spaziale, favorendo l’inclusione e la condivisione e i diversi soggetti del territorio, a cominciare dai giovani”. Openet, tra l’altro, ospiterà l’anno prossimo, e per la prima volta in Italia, le olimpiadi internazionali di astronomia con la partecipazione di 500 studenti provenienti da 50 Paesi. Il 2022 sarà un anno ”spaziale” per Matera e per la Basilicata. Prenotiamo il biglietto e sintonizziamoci pure su Radio Mars Central , l’emittente radiofonica che trasmetterà sulle frequenze del pianeta rosso. Progetto aperto – come ha ricordato Vito Gaudiano- ai contributi di quanti vorranno condividere e sognare per una Matera e una Basilicata nella costellazione di un futuro innovativo.

Matera, 16 dicembre 2021 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di Openet Technologies Spa: la “SPARKme Space Academy”, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), presentata in un giorno importante per parlare di Spazio essendo proprio oggi la prima “Giornata Nazionale dello Spazio” istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Spiega Vito Gaudiano, Amministratore Unico di Openet Technologies SpA: “I nuovi spazi, ospiteranno una vera e propria cittadella della Scienza e dello Spazio a Matera, in cui tecnologia, conoscenza, arte e innovazione si integrano per proporre al fruitore esperienze immersive per favorire la sensibilizzazione verso le materie STE(A)M. Questo progetto conta un investimento di 1 milione di Euro e la struttura che ospiterà l’Academy ha una superficie di oltre 4000mq.

E’ un’iniziativa unica nel suo genere, soprattutto nel Mezzogiorno in partnership con le più grandi istituzioni dello Spazio come ESA ed ASI, in collaborazione con il CNR, con UNIBAS, con AGROBIOS e diverse strutture di ricerca del territorio, riconfermando ulteriormente la centralità di Matera nella rete mondiale di ricerca nel settore spaziale”.

Conclude Gaudiano: “Questo progetto accresce e migliora la nostra visione di avvicinare il più possibile lo Spazio ai ragazzi, in quanto si ha sempre bisogno di avere menti fresche e nuove, superando così il gap tra queste tematiche ed i giovani”.



A partire dal 2018, Openet ha lanciato il primo Acceleratore Tecnologico d’impresa “SPARKme” che sviluppa azioni di trasferimento tecnologico, capacity building, orientamento e sensibilizzazione per facilitare l’utilizzo di tecnologie e di sistemi spaziali (in particolar modo satellitari) per applicazioni (prodotti e/o servizi) innovativi commerciali con l’obiettivo finale di stimolare la nascita e crescita di nuovi mercati di servizi basati su tecnologie spaziali/satellitari, innescando processi di cross-fertilization che includono un meccanismo di sviluppo e crescita economica territoriale. Questo Acceleratore ha preso vita grazie al partenariato consolidato con l’Agenzia Spaziale Europea e Italiana (ESA/ASI), tra le varie attività SPARKme ha realizzato un centro di competenza tecnologico a Nairobi (KE), sostenendo il business di aziende locali operative in diversi settori grazie all’utilizzo della tecnologia satellitare, gestito in collaborazione con la Fondazione E4Impact .



Spiega Filomena Cuccarese, Managing Director di Openet Technologies SpA: “Proprio in virtù degli obiettivi di “SPARKme”, Openet ha fatto della propria sede materana un Centro di Competenza dedicato allo sviluppo di azioni di trasferimento tecnologico e capacity building. La Space Academy, che ha già realizzato diversi eventi di rilevanza nazionale ed internazionale dal 2018 ad oggi, ha l’obiettivo di realizzare un luogo fisico e virtuale per facilitare l’utilizzo di tecnologie e sistemi spaziali, aperto a studenti, dottorandi, ricercatori, famiglie e professionisti interessati a formarsi e ad esplorare le nuove frontiere della Space Economy”.



Tante le iniziative di alta formazione, orientamento e sensibilizzazione realizzate con la collaborazione di partners scientifici e istituzionali, quali INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), SAIt (Società Astronomia Italiana), Università degli Studi della Basilicata, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Consorzio TERN, Cluster lucano e nazionale Aerospazio e diverse PMI attive nel settore.



A seguito della conferenza stampa di presentazione della “SPARKme Space Academy”, inoltre, è stato ospitato il talk show “La Basilicata per lo Spazio”, in cui importanti rappresentanti del settore hanno raccontato davanti ad una platea importante le nuove frontiere dello spazio in Basilicata.

Dopo l’introduzione «La Giornata dello Spazio», tenuta dal dott. Salvatore Antonio De Biasio – presidente Cluster Lucano Aerospazio, sono seguiti il dott. Agatino Rifatto – dirigente ricerca INAF, il dott. Giuseppe Bianco , responsabile dell’Unità di ricerca spaziale – ASI, il dott. Nicola Pergola – dirigente di ricerca CNR , il dott. Guido Masiello – UNIBAS dell’astronomo russo Sergei Schmalz – direttore dell’Osservatorio per i detriti spaziali di Castelgrande, la Dott.ssa Cinzia Luceri (capo della sede di Matera di e-geos), il dott. Brindisi di Syntesi e Cosimo D’ercole, Donvito di Digimat. Presenti inoltre le istituzioni nelle persone di dott. Domenico Alberto Muro – sindaco di Castelgrande e Giuseppe Digilio assessore all’ambiente e sostenibilità del Comune di Matera.



