Matera solidale su Rai 1 con il laboratorio di Oltre l’Arte

E’ stata una straordinaria Matera Solidale, quella vista su Rai1 nel programma “Uno Mattina in Famiglia” nella rubrica “Ragazzi Fuori” che ha raccontato l’esperienza del laboratorio solidale di Oltre l’Arte, come occasione reale di inclusione, di integrazione, di valorizzazione delle “abilità diverse”, per realizzare prodotti artigianali e, soprattutto, per costruire nuovi orizzonti progettuali per la vita di ciascuno dei suoi protagonisti.

La troupe di Rai 1 ha fatto visita nei giorni scorsi al laboratorio solidale di Oltre l’Arte, raccogliendo testimonianze, interviste, documentando la realizzazione di prodotti artigianali e, soprattutto, raccogliendo l’armonia e la serenità che abitano quotidianamente il laboratorio.

“E’ un orgoglio per la nostra cooperativa – ha detto Rosangela Maino, presidente di Oltre l’Arte – poter raccontare questa esperienza che, nel tempo, è cresciuta, offrendosi come laboratorio sociale, prima ancora che artigianale. L’inclusione lavorativa dei ragazzi con “abilità diverse” è sempre stata parte integrante della nostra mission. Ci auguriamo che il nostro racconto possa stimolare curiosità, generando altre iniziative simili”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.