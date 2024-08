Matera Si muove insiste : via Moro torni a doppio senso. Ma quel cantiere sconta ritardi

Fatevene una ragione…il nodo è alla Regione e se non ci siede intorno a un tavolo, dopo la recente e polemica nomina dei dirigenti del massimo ente territoriale il versante, prossimo a via Rosselli, del progetto di parco intergenerazionali- partito con ritardo- continuerà a restare al palo, a causa di varianti in corso d’opera che richiedono buon senso per essere risolte. A ritornare su quel progetto è Matera si muove (dal logo è scomparso il Bue) con una nota del coordinatore cittadino Giovanni Tortorelli, che chiede al Comune di intervenire sull’impresa affinchè riprenda i lavori o raddoppi il numero delle maestranze. Le cose come detto in premessa riguardano un tavolo tecnico regionale, come già scritto nel servizio (uno dei tanti) pubblicato nel luglio scorso https://giornalemio.it/cronaca/parco-intergenerazionale-cantiere-che-attende-accelerazione/. E da allora non si è messo nulla. Intanto il tempo passa e l’azienda sta lavorando, in attesa di novità, sul versante dei parcheggi interrati di piazza della Visitazione prossimo al Palazzo di Giustizia. Resta il problema del traffico e di un senso unico, come osserva Tortorelli, destinato a diventare un imbuto con l’apertura delle scuole. Da qui la proposta di ripristinare su via Aldo Moro il doppio senso di circolazione. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale affinchè valuti la cosa. Ma non ci facciamo molte illusioni: c’è un cantiere in corso, che attende una accelerazione. Quando? E qui l’intercalare dialettale ‘’ I quonn n m’ha dichiarè ?’’ ci sta tutto. E quando si sblocca? Chi fa la prima mossa? Tocca al Comune di Matera sollecitare risposte, visti i tempi di scadenza dei lavori e i disagi per cittadini e turisti.



COMUNICATO STAMPA

TORTORELLI :Riapertura temporanea del tratto di via Aldo Moro con doppio senso di marcia per le sole auto e moto

La ripresa delle attività scolastiche tra qualche settimana porrà ancor con tutta evidenza le scene del traffico in tilt nelle ore di punta a causa del cantiere dei lavori di Piazza della Visitazione che pare non sembrino finire mai .

Per questo motivo chiediamo al Sindaco ,prima di tutto ,di sollecitare l’ impresa realizzatrice ad una accelerazione dei lavori che constatiamo svolgersi molto a rilento ed in talune giornate sembrano fermarsi completamente contrariamente a quanto accade in altre Città dove si lavora anche con turnazioni notturne quando si tratta di compiere lavori che interessano settori nevralgici e che possano provocano notevoli disagi ai cittadini.

Ma si sa che a Matera , da qualche anno,i cittadini comuni e normali e le loro semplicissime e giuste esigenze sono troppo spesso ignorate .



Nel frattempo chiediamo che si usi un po’ di buon senso e fantasia costruttiva di aprire al doppio senso di marcia per le sole solo auto e moto il tratto di Via Aldo Moro attualmente senso unico considerato proprio il protrarsi dei lavori e la imminente apertura delle attività scolastiche e del Tribunale di Matera.

Giovanni Tortorelli

Coordinatore cittadino Matera SI Muove