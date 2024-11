Matera si illumina per il Natale: un evento di solidarietà e tradizione

Matera, nel suggestivo scenario del Sasso Barisano, si prepara a celebrare il Natale con un evento che unisce solidarietà e convivialità. Da Madame Giulia, in via D’Addozio, domenica 1 dicembre, una serata speciale pensata per dare il benvenuto al periodo più magico dell’anno.

L’evento prenderà il via alle 17:30 con l’accensione del grande albero di Natale, un momento che segnerà l’inizio di una seconda edizione ricca di sorprese e suggestioni. L’albero, con le sue luci scintillanti, illuminerà la piazza, creando un’atmosfera incantevole.

Dopo l’accensione, i partecipanti potranno godere di intrattenimento musicale e performance artistiche che arricchiranno la serata. Il dolce suono delle note si mescolerà al profumo delle pettole appena fritte e delle caldarroste, creando un connubio perfetto tra musica e gastronomia, riscaldando i cuori e i palati di tutti i presenti.

Un aspetto fondamentale dell’evento sarà la collaborazione con l’associazione Agata, che prevede la vendita di panettoni solidali. I proventi sosterranno i numerosi progetti dei volontari contro il cancro, attivi nel supporto ai malati e alle loro famiglie.

In questo angolo magico di Matera, la solidarietà si fonde con la gioia, trasformando il Natale in un’opportunità per costruire legami e partecipare a un’azione collettiva significativa. La comunità si mobilita, e ogni gesto, grande o piccolo, contribuirà a rendere questo periodo un momento speciale non solo per chi partecipa, ma anche per coloro che beneficeranno del supporto offerto.

