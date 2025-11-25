Matera si illumina di arancione per dire Stop alla violenza contro le donne”

Prende il via a Matera la campagna “Orange the World – Stop alla violenza contro le donne”, iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Inner Wheel Club di Matera, Bus Miccolis e Comune di Matera, nell’ambito della più ampia campagna mondiale “Orange the World” promossa dalle Nazioni Unite per dire no alla violenza contro le donne.

Ogni anno, dal 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – al 10 dicembre – Giornata mondiale dei diritti umani – il colore arancione illumina monumenti e spazi urbani in tutto il mondo, diventando simbolo di un futuro libero dalla violenza di genere.

A Matera, il progetto mira a trasformare la città in un grande spazio di comunicazione civica in movimento. Per due settimane, i manifesti della campagna saranno esposti su tutte le linee urbane dei Bus Miccolis e sui 35 mezzi in circolazione. Inoltre, un autobus sarà interamente brandizzato per l’occasione, portando il messaggio di rispetto, solidarietà e prevenzione in ogni quartiere della città.

I manifesti, dominati dal colore arancione, riportano messaggi di sensibilizzazione e i numeri utili contro la violenza di genere: il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, e i contatti della Casa rifugio del Comune di Matera.

L’obiettivo è semplice ma profondo: raggiungere tutti, anche solo per un istante, chi sale su un autobus, chi attende alla fermata, chi incrocia per strada un manifesto arancione. Ogni sguardo può diventare un momento di riflessione, ogni messaggio una scintilla di consapevolezza.

“Abbiamo sposato subito l’iniziativa perché perfettamente in linea con le nostre finalità sociali e per dare un forte contributo alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere, tema che come donna mi vede impegnata quotidianamente”, dichiara Aurelia Miccolis, direttrice generale di Miccolis Spa.

“Sono profondamente orgogliosa di vedere realizzato a Matera questo progetto che l’Inner Wheel Club di Matera ha fortemente voluto e proposto.” afferma la presidente di Inner Wheel – Brunella Massenzio.

“Attraverso il numero della Casa Rifugio e del servizio antiviolenza presenti sui manifesti vogliamo ricordare alle donne che chiedere aiuto è un gesto di coraggio, non di debolezza” – afferma l’assessora alle pari opportunità e politiche di genere del comune di Matera – Stefania Draicchio.

“La lotta contro la violenza sulle donne è un impegno universale. L’amministrazione comunale di Matera sostiene con convinzione l’utilizzo del trasporto pubblico locale per diffondere questo messaggio e mantenere sempre alta l’attenzione sul tema” – dichiara Daniele Fragasso assessore alla mobilità del Comune di Matera.

Matera si veste così di arancione per ricordare che la bellezza può essere anche impegno, solidarietà e cambiamento.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.