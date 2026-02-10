Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª Edizione del Premio Moda® 2026

Creatività, Haute Couture, Prét à Porter e Cinema s’intrecciano tra i Sassi: aperte le iscrizioni per i talenti emergenti di tutto il mondo.

MATERA (Italy) – La città dei Sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO e già Capitale Europea della Cultura, torna a essere l’ombelico del fashion system internazionale. Dal 6 al 12 Luglio 2026 (con le sfilate dei partecipanti previste dal 7 al 9 Luglio), Matera ospiterà la 15ª edizione del Premio Moda®, il prestigioso Concorso Internazionale Fashion Designer dedicato ai nuovi talenti del panorama globale.

In un anno straordinario che vede Matera insignita del titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, il Premio Moda® — organizzato dall’Associazione APS “Officina della Cultura” E.T.S. — si conferma una vetrina d’eccezione per sarti, stilisti e fashion designer pronti a sfidare i confini dell’innovazione.

Il Cinema come musa: Omaggio a Brigitte Bardot

Un omaggio alla settima arte e alle sue icone femminili. Il Premio Speciale “Cinema” rende tributo quest’anno a Brigitte Bardot, simbolo di un fascino ribelle e senza tempo che continua a ispirare lo stile universale.

Gli stilisti selezionati dovranno presentare collezioni che uniscano la propria visione personale al mito cinematografico, analizzando lo stile e l’impatto culturale di un’attrice che ha trasformato l’abito in un linguaggio iconico.

Premio Moda® Cinema 2026 e la Mostra “ModArt”

Gli abiti realizzati a tema cinematografico sfileranno per l’assegnazione di un prestigioso Premio Speciale dedicato. Il vincitore del Premio Moda® Cinema 2026 beneficerà di un pacchetto visibilità esclusivo:

Media Coverage: Pubblicazione della sfilata collettiva “Cinema” sul canale partner Fashion Channel.

Exhibition: L’abito vincitore sarà esposto gratuitamente nella prestigiosa mostra “Premio ModArt Cult Exhibition” (date e location della mostra saranno ufficializzate entro Marzo 2026).

Premio Moda®: Le Categorie e la Libertà Espressiva

Il concorso è aperto a fashion designer di ogni provenienza, pronti a presentare il proprio “Total Look Femminile” in due sezioni:

Sezione A:Haute Couture (4 outfit a tema libero + 1 abito iconico dedicato a Brigitte Bardot).

Sezione B:Prêt-à-Porter (4 outfit a tema libero + 1 abito iconico dedicato a Brigitte Bardot).

Nota per i partecipanti: A differenza di altri contest, la partecipazione è aperta sia a capi inediti che a collezioni già realizzate. L’obiettivo è permettere a ogni talento di esprimere appieno la propria identità stilistica, includendo abiti da cocktail, gioielli e accessori senza vincoli di stagionalità.

Un Palcoscenico Istituzionale di Respiro Globale

L’evento gode dell’alto patrocinio della Regione Basilicata, del Comune di Matera e di altre prestigiose Istituzioni. Il Premio Moda® rappresenta un potente strumento di comunicazione, capace di intercettare target trasversali: dai professionisti delle arti e del costume ai media specializzati di respiro nazionale e internazionale.

Premi e Giuria di Prestigio

Per ogni sezione verranno selezionati max 10 finalisti. I vincitori riceveranno una targa di riconoscimento e godranno di una copertura mediatica esclusiva, con interviste e pubblicazioni sul magazine ufficiale del Premio Moda®, sul sito istituzionale e su testate di settore. I progetti saranno valutati da una commissione d’eccezione composta da esperti, influencer e firme del giornalismo di moda.

Come partecipare

Le iscrizioni alle selezioni sono gratuite e sono ufficialmente aperte per tutti i designer pronti a calcare uno dei palcoscenici più suggestivi al mondo.

Scadenza iscrizioni: 28 Febbraio 2026

Bando e Regolamento: www.premiomoda.it/concorso-premio-moda-2026/

Contatti Premio Moda® : concorso@premiomoda.it

Matera Vi aspetta per scrivere il prossimo capitolo della moda internazionale.

Web: www.premiomoda.it