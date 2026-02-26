Matera set internazionale: Vic Chou sceglie la città dei Sassi per il suo nuovo videoclip

Sarà nella città dei Sassi tre giorni la troupe cinematografica che realizzerà le riprese audiovisive del nuovo videoclip musicale di Vic Chou per la canzone “Tell Me Why”.

Vic Chou è un celebre attore e cantante taiwanese, noto a livello internazionale per essere stato uno dei membri della storica boy band F4 (diventata successivamente JVKV), fenomeno pop che ha segnato un’intera generazione in Asia.

La scelta di Matera come location conferma ancora una volta il fascino cinematografico e senza tempo dei Sassi, capaci di attrarre produzioni nazionali e internazionali. Le atmosfere uniche, la luce naturale e l’architettura rupestre faranno da cornice a un progetto musicale destinato a raggiungere un pubblico vastissimo.

I videoclip e i contenuti ufficiali di Vic Chou registrano, infatti, abitualmente milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali asiatiche e internazionali (YouTube, piattaforme streaming cinesi e taiwanesi), con un seguito social che conta milioni di fan tra Taiwan, Cina, Hong Kong e Sud-Est asiatico.

Un’occasione straordinaria di visibilità per Matera, che continua a raccontarsi al mondo attraverso il linguaggio universale del cinema e della musica.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.