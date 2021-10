La ASD Sportivamente, con il suo staff, organizza per sabato prossimo 9 ottobre, dalle 16 alle 17:30, una giornata promozionale, “tutta rosa”, presso la struttura sportiva annessa alla Parrocchia di Sant’Agnese.

Nata nel 2017 con l’obiettivo di rivitalizzare l’oratorio della Parrocchia di Sant’Agnese a Matera, grazie alla determinazione ed all’impegno di Padre Basilio Gavazzeni e di un gruppo di amici, la ASD Sportivamente, sin dagli albori attiva nella zona sud di Matera, tra i quartieri Agna, Cappuccini, Agna Le Piane e contrada San Francesco, avvia finalmente la propria scuola calcio maschile e femminile. Dopo aver acquisito la fiducia delle famiglie della zona ed aver coinvolto numerosi bambini nelle diverse attività sportive proposte così come nel centro estivo, il sodalizio, per la stagione sportiva 2021/2022 decide dunque di proporre nuove attività, puntando soprattutto sul calcio “rosa”, disciplina in costante crescita a Matera e nella Basilicata tutta. La grande novità è di fatto la scuola calcio femminile, riservata ad atlete “in erba” di età compresa tra gli 8 ed i 14 anni, affidata a Claudio Borgna, laureato in scienze motorie, tecnico di apprezzata competenza e dall’esperienza professionale e sportiva di oltre 25 anni. La ASD Sportivamente è certa di poter fare così un importante salto di qualità e di poter proporre, in primis alle giovani della zona, una attività sportiva carica di passione, emozioni e genuinità. L’associazione, oltre al calcio femminile, continuerà a promuovere le attività ludico – sportive ed extra sportive avviate negli anni, sempre con l’idea di fornire momenti formativi, educativi e socializzanti soprattutto per i più bisognosi. Non a caso, anche quest’anno, la ASD Sportivamente, da sempre supportata da un gruppo di veri amici, da ormai un trentennio impegnati nel settore, si sta adoperando per favorire la pratica sportiva e non solo (tra le proposte anche il post – scuola) di ragazzi e ragazze “meno fortunati”, quale strumento di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale. E proprio per cercare di coinvolgere quante più ATLETE possibili, di età compresa, come anzidetto, tra gli 8 ed i 14 anni,

Per info sportivamentematera@gmail.com, 333-3720276, o il sabato, dalle 16 alle 17.30, presso la struttura sportiva annessa alla Parrocchia di Sant’Agnese.