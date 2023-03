“Matera” sempre più tra le stelle, ora c’è anche un asteroide con il suo nome

Altro che cinque stelle. Ora Matera è tra quelle stelle, che come recitava un noto jingle pubblicitario :”sono tante, milioni di milioni”. Infatti, come si legge in una nota del Comune “Dal 20 marzo 2023 c’è un asteroide battezzato “Matera” in orbita attorno al Sole, precisamente tra Marte e Giove.” Si spiega che: “Lo ha comunicato ufficialmente qualche ora fa il dottor Mario Di Martino, al quale il sindaco Domenico Bennardi aveva chiesto l’intitolazione, dopo la caduta dei frammenti di meteorite sul territorio comunale lo scorso 14 febbraio. Tre giorni fa, l’asteroide Matera è stato riconosciuto con la pubblicazione sull’International Astronomica Union (IAU), che ufficializza la denominazione. Il nome in codice è: (9278) Matera=1981 EM, perché l’asteroide finora senza nome era stato scoperto il 7 marzo 1981 dagli studiosi Debeoghne, De Sanctis, La Silla.”

Ovviamente soddisfatto il primo cittadino che ha dichiarato: “Sono molto lieto di questa notizia perché si potrebbe quasi dire che il protagonismo e la visibilità della città da oggi oltrepassano i confini planetari e si iscrivono nella storia degli astri, con la proposta accolta dell’Amministrazione di intitolare un asteroide a Matera. Ringrazio per questo il dottor Di Martino e plaudo al lavoro della rete “Prisma”. Si apre, quindi, una nuova prospettiva per Matera dopo la caduta del meteorite, che proietta la città in un nuovo ambito turistico legato agli astri ed al loro studio scientifico”.