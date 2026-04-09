Matera: Seminario “Alimentazione e prevenzione degli infortuni sportivi

E’ in programma per venerdì 10 aprile, dalle 16 alle 19, presso l’aula magna dell’SS “Turi-Morra” di Matera, il Seminario “Alimentazione e prevenzione degli infortuni sportivi: strategia per la salute e la performance”.

L’evento è organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata, coordinato dal Direttore Scientifico Egidio Trupa, con la collaborazione del Referente dell’area Biomedica-Nutrizione, Vincenzo Di Sanzo e il supporto della nutrizionista Romina Giordano.

i relatori del Seminario saranno il dr. Carmine Sinno, relativamente alla prevenzione degli infortuni sportivi e il biologo nutrizionista Mirco Spedicato, responsabile area nutrizione US Lecce, che ci spiegherà come la nutrizione influisce sulle performance dello sportivo.

Porterà i suoi saluti in apertura la Dirigente Scolastica Carmelina Gallipoli, che ringraziamo per averci averto le porte dell’Istitituto.

Il seminario è gratuito e ad accesso libero.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.