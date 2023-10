Matera, scuola Pezzi chiusa per la messa in sicurezza

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, comunica di aver “disposto con ordinanza la chiusura fino al prossimo 30 novembre, del plesso scolastico “Augusta Pezzi” di via Frangione al rione Agna Le Piane, per la presenza di vistose fessurazioni nelle pareti perimetrali, che richiedono un urgente intervento di messa in sicurezza. Con il dirigente scolastico, professor De Angelis, si sta verificando dove trasferire temporaneamente le tre classi di scuola dell’Infanzia, appartenenti all’Istituto comprensivo “Semeria”, senza creare grossi disagi ai 60 alunni ed alle loro famiglie. Sono in corso verifiche approfondite, per capire le cause delle fessurazioni e intervenite con lavori urgenti di ripristino.” Nonchè, di avere effettuato nella giornata di ieri “un sopralluogo con l’assessore Angelo Cotugno e il dirigente del settore Lavori pubblici, Ignazio Oliveri, per verificare lo stato dell’immobile. Il piccolo plesso scolastico che è stato inaugurato il 31 agosto 2020.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.