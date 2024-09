Matera, “Scambi Giovanili Lions”

Tolleranza, pace, comprensione, sono tutti valori che i Lions, da oltre 100 anni, provano a coltivare

attraverso le iniziative e attività che promuovono.

A tal proposito il 15 Settembre 2024 presso la sala Ratzinger in Piazza Sant’Agnese a Matera, con inizio alle ore 9,30 è previsto un incontro aperto al pubblico.

In particolare, tra le tante attività che si organizzano e credendo che il futuro sia nelle mani dei giovani, da tantissimi anni si realizza un programma internazionale di scambi giovanili che anche in questi tempi difficili trova svolgimento.

Nel corso dell’incontro, a cui sono invitati insegnanti, ragazzi e famiglie, soci Lions e tutti coloro che sono interessati all’attività, si cercherà di dare dettagliate informazioni attraverso la viva voce di ragazzi che hanno preso parte al programma da poco concluso. Essi saranno lieti di portare la propria testimonianza e anche quella delle famiglie che hanno aperto le proprie case a ragazzi stranieri partecipanti al medesimo progetto.

I lavori, coordinati dal responsabile YCEC Maria Martino, si concluderanno con un pranzo conviviale presso il Ristorante Kappador di Matera.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.