Matera: scadenza domande per albi di presidenti di seggio e scrutatori

Scadono il prossimo 31 ottobre, i termini per presentare domanda di inserimento nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidenza di seggio, presso la Cancelleria della Corte d’appello. Possono presentare domanda, tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Matera e in possesso dei requisiti di idoneità. Per la presidenza di seggio, l’inclusione nell’Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere. Scade, invece, il 30 novembre il termine per l’inserimento nell’Albo degli idonei all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Per l’inclusione nell’Albo si deve essere elettore del Comune e aver assolto agli obblighi scolastici. I modelli di domanda sono disponibili presso l’ufficio informazioni del Comune, oppure possono scaricabili direttamente dal sito: www.comune.mt.it Servizi – Ufficio Elettorale-Avvisi e Bandi. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all’ufficio elettorale comunale.

