Matera: scade il 19 maggio avviso per spostamento salme e per assegnazione 96 loculi

Il Comune di Matera ha reso noto che “È stato pubblicato ieri all’Albo pretorio comunale, l’Avviso per il trasferimento delle salme senza congiungimento e l’assegnazione di 96 loculi liberati presso il cimitero di contrada “Pantano”. Il regolamento stabilisce che prima di assegnare i loculi di nuova costruzione, si completino i padiglioni dove ci sono ancora posti liberi. In questo caso, si sono liberati 96 posti dal Gruppo IV al XVI in seguito al trasferimento di salme, e sono tante le richieste dei cittadini per gli spostamenti interni. L’Avviso pubblico scade alle ore 12 del prossimo 19 maggio. Si procederà con l’assegnazione progressiva dei gruppi dal IV al XVI, secondo il criterio dell’ordine numerico crescente. In caso di contemporaneità della richiesta, si rispetterà l’ordine di premorienza.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.