Sarà collocata all’interno del parco Giovanni Paolo II di Matera, dove è già presente la “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne la variopinta Panchina Arcobaleno per sensibilizzare, attraverso i colori ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone LGBT+.

la panchina sarà inaugurata venerdì 28 agosto alle ore 19:00 grazie alla collaborazione delle associazioni materane RiSvolta, Agedo, UISP e BILL Matera-Biblioteca della legalità e i Giovani Democratici di Matera e godrà del patrocinio della Commissione Regionale delle Pari Opportunità della Basilicata e del Comune di Matera.

Questo gesto simbolico, unito alla delibera comunale n. 37 del 24 luglio, rafforza e sottolinea l’impegno della comunità e delle istituzioni materane a sostenere l’iter della proposta di legge Zan contro l’omotransfobia in discussione in questi mesi in Parlamento.

Sarà consentita la partecipazione di tutti i cittadini muniti di mascherina e nel pieno rispetto delle norme sanitarie di sicurezza anticovid.

L’inaugurazione si terrà venerdì 28 agosto alle ore 19:00 presso il parco Giovanni Paolo II, “Boschetto”, via Gramsci, Matera.