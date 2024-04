Matera: Rosella Postorino presenta il suo romanzo presso l’Hotel del Campo

“Mi limitavo ad amare te” è il titolo dell’ultimo romanzo di Rosella Postorino, edito da Feltrinelli, che sarà presentato Venerdì 19 aprile 2024 alle ore 18,00 presso l’Hotel del Campo di Matera.

L’incontro sarà aperto a tutto il pubblico interessato e a dialogare con l’autrice sarà la Dott.ssa Marianna Dimona.

La libreria Di Giulio in collaborazione con L’hotel del Campo, invita gli amanti della lettura a partecipare all’incontro, perché sarà ricco di spunti di riflessione che, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, si ritengono necessari per diffondere sentimenti positivi, per stimolare atti propositivi e suscitare desideri di collaborazione, condivisione, confronto e pace, contro qualsiasi forma di conflitto e di sopraffazione.

ROSELLA POSTORINO

Cresciuta in Liguria, a San Lorenzo al Mare[1], dal 2001 vive e lavora a Roma.

Esordisce nella narrativa nel 2004 con il racconto In una capsula all’interno dell’antologia Ragazze che dovresti conoscere.

Nel 2007 è uscito il suo primo romanzo, La stanza di sopra, con il quale ha vinto il Premio Rapallo nella sezione Opera Prima ed è stata fra i dodici libri candidati al Premio Strega.

Nel 2009 ha pubblicato L’estate che perdemmo Dio (Premio Benedetto Croce, Premio speciale della giuria Cesare De Lollis) e Tu (non) sei il tuo lavoro all’interno di Working for paradise; nel 2013 ha pubblicato Il corpo docile. Ha tradotto e curato alcune opere della scrittrice Marguerite Duras.

Con il romanzo Le assaggiatrici, pubblicato nel 2018, ha vinto il Premio Campiello, il Premio Pozzale Luigi Russo, il Premio Rapallo, il Premio Vigevano Lucio Mastronardi, il Premio Letterario Chianti, il Premio Wondy, il Premio Sognalib(e)ro e, in Francia, il Prix Jean-Monnet. Da questo romanzo, tradotto in più di 32 lingue, verrà tratto un film per la regia di Cristina Comencini.

Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro per bambini: Tutti giù per aria.

Con il romanzo Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli Editore) nel 2023 si è classificata al secondo posto al Premio Strega.