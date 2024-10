Matera: riqualificazione strade urbane, verifica tecnica delle 55 segnalazioni di cittadini.

“Sono 55 le segnalazioni pervenute tramite il modulo online, predisposto dall’Amministrazione per integrare il programma di riqualificazione delle strade urbane.” Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, che con una nota riferisce di aver fatto questa mattina su di esse “il punto con l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Falcone, e il funzionario di settore che sta seguendo e coordinando il piano degli interventi. L’Amministrazione comunale ha già investito due milioni di euro nel 2023 ed è pronta ad investirne altri 4, sempre dall’avanzo di bilancio, per intervenire su almeno 40 chilometri di strade urbane e periferiche dei borghi.” “Abbiamo recepito e analizzato tutte le segnalazioni –spiega Bennardi– di cui si valuteranno costi e fattibilità tecnica, ma soprattutto economica rispetto all’investimento complessivo. Gli interventi che non rientreranno in questo programma, saranno inseriti in quello dell’anno prossimo perché è nostra intenzione intervenire in modo strutturato, affrontando per step la riqualificazione delle nostre strade, che richiederebbe un investimento complessivo di oltre 50 milioni di euro. Ne abbiamo già impegnati sei e siamo pronti a proseguire nel nostro programma di interventi”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.