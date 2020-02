“Inizieranno lunedì 10 febbraio 2020 i lavori di riqualificazione dell’asse stradale Via Don Minzoni- Via Ascanio Persio.”

E’ quanto reso noto con un comunicato del Comune di Matera nel quale si specifica che:

“I lavori prevedono la realizzazione di un lungo viale che attraversa l’incrocio con via Lucana e permette il collegamento fra Piazza della Visitazione e Piazza Vittorio Veneto costituendo, un percorso privilegiato di connessione urbana dedicato principalmente ai pedoni.

Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio verranno completamente rifatte. Si prevede la demolizione degli attuali marciapiedi e delle attuali sedi stradali e l’espianto delle piante di oleandro (n. 45) attualmente a dimora (solo lungo Via Don Minzoni), affette da patologie vegetative di varia natura. La carreggiata sarà realizzata lungo un unico piano, senza cioè la realizzazione dei marciapiedi, che si attesta sulla quota di quelli attualmente esistenti (anche per non creare problemi agli ingressi posizionati lungo il tracciato).

La viabilità pedonale sarà separata da quella veicolare con una differenziazione dei materiali (basolato in pietra calcarea) rispetto al conglomerato bituminoso della strada, e mediante l’apposizione di dissuasori da realizzarsi con paletti metallici in ferro brunito.

Lungo via Don Minzoni, approfittando della sua larghezza di circa 15 metri, sarà realizzato – scendendo da Piazza della Visitazione – un percorso pedonale molto ampio sul lato sinistro, poi un nastro stradale di adeguate dimensioni adibito alla circolazione dei veicoli ed infine, fino ai palazzi ubicati sul lato destro, un ulteriore percorso pedonale sempre in basolato affiancato a una fila di parcheggi in linea. Le linee di separazione delle varie parti descritte saranno demarcate utilizzando pietre di tonalità più scura.

Sul lato largo del viale saranno realizzate delle aiuole rettangolari in cui saranno piantate essenze arboree ad alto fusto e posizionate panchine per la fruizione dei luoghi. Sotto l’aspetto impiantistico, saranno completamente rifatti l’impianto di pubblica illuminazione e l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile.

L’intervento su Via Ascanio Persio sarà realizzato con la stessa filosofia. Dal momento, tuttavia, che la sua dimensione è di circa 9 metri, non sarà realizzata la fila di parcheggi ed anche la zona pedonale sarà ridotta.

Saranno ugualmente piantate alberature ad alto fusto ma non saranno posizionate sedute.

Saranno rifatti, anche in questo caso, l’impianto della pubblica illuminazione (utilizzando organi illuminanti doppi posti sul lato destro a scendere ad una distanza di circa 22 metri) e l’impianto di captazione delle acque meteoriche.

Per dare il necessario decoro architettonico all’intervento e per creare una differenziazione materica utile a configurare una via preferenziale per i pedoni aumentandone il livello di sicurezza, gli attraversamenti pedonali saranno realizzati in cubetti di pietra: calcarea di colore chiaro per disegnare le strisce pedonali e porfido per la circostante matrice.

Un milione di euro circa il costo dei lavori che dovranno concludersi entro 110 giorni.”

La “Realizzazione del “Boulevard” di Via Don Minzoni/Via Ascanio Persio” è stata anche salutata sul proprio profilo facebook dall’assessore uscente Nicola Trombetta in cui ha ricordato che:

“Esattamente l’8 giugno 2019 presentavo alla città da Assessore ai Lavori Pubblici il progetto per la riqualificazione dell’asse viario via Don Minzoni/ Via Ascanio Persio, chiamato poi impropriamente “boulevard”!

Sono 1,150 mila euro e 110 i giorni lavorativi necessari per la realizzazione di questo cantiere nel cuore della città.

Sono state ben 170 le imprese e i consorzi che si sono candidati per la realizzazione di quest’opera. Avevamo previsto che i lavori sarebbero partiti il 13 gennaio al termine delle feste natalizie e dopo aver concluso gli eventi del 2019. Partiranno invece il prossimo lunedì 10 febbraio ma poco importa rispetto al bel lavoro fatto dagli uffici.

Sono soddisfatto che la continuità amministrativa vede realizzata nel tempo quanto messo in campo nei mesi precedenti.

Avanti Matera!”

-che nell’ambito dei lavori di “riqualificazione dell’asse di collegamento Piazza della Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti -Primo Stralcio Funzionale” l’ufficio tecnico del Settore Unità di Missione con nota assunta al Prot, 425/20/PL del 20.01.2020 ha comunicato che in data 10 febbraio 2020 avranno inizio i lavori di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale dell’asse viario di Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio;

-che con determinazione dirigenziale n. 00187/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta FALBIT Srl con sede legale in Ferrandina alla Via Stefano Pirretti;

Considerato che per l’esecuzione dei lavori, a delimitazione dell’area cantierizzata, sarà interessata parte della carreggiata di Via Don Minzoni destinata alla circolazione veicolare che non consente la contemporaneità con la presenza di veicoli in sosta, e Vico II Don Minzoni dal civico n. 3 fino all’intersezione von Via Don Minzoni;

Considerato altresì, che tutta la segnaletica necessaria sarà installata a cura della ditta esecutrice dei lavori la quale, durante tutta la fase dei lavori, dovrà garantire l’accesso alle proprietà private e alle attività commerciali, salvaguardando gli interessi di terzi ed esentando il Comune da qualsiasi responsabilità;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori oltre che garantire la sicurezza stradale, adottare un provvedimento con il quale disciplinare la sosta in Via Don Minzoni e la circolazione veicolare in Vico II Don Minzoni fino a completamento dei lavori in parola;

Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro su strade;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Per consentire l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dell’asse di collegamento Piazza Della Visitazione – Piazza Vittorio Veneto e aree adiacenti – primo stralcio funzionale-“ dal giorno 10 febbraio 2020 fino a termine lavori in Via Don Minzoni e Vico II Don Minzoni la modifica temporanea della sosta e della circolazione veicolare secondo quanto indicato nei successivi punti del presente provvedimento:

1 l’ Installazione di cantiere stradale con adozione degli schemi di cui al D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;

A. l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli in Via Don Minzoni, ambo i lati;

B. l’istituzione temporanea del divieto di accesso, eccetto residenti, in Vico II Don Minzoni dall’intersezione con Via Roma;

C. l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in Vico II Don Minzoni con obbligo di dare precedenza e obbligo di svolta a Sx all’intersezione con Via Roma;

D. l’istituzione temporanea di obbligo di proseguire diritto, eccetto residenti, in Via Roma intersezione con Vico II Don Minzoni;

E. Istituzione temporanea del divieto di fermata in Vico II Don Minzoni dal fronte civico n. 3 all’intersezione con Via Roma;

F. la revoca temporanea degli stalli di sosta a pagamento in concessione alla società SISAS Service srl in Via Don Minzoni;

G. la revoca temporanea di ogni altro provvedimento in contrasto con il presente provvedimento.

DISPONE

1. La ditta esecutrice dei lavori dovrà installare la segnaletica verticale provvisoria e relativamente al divieto di sosta almeno 48 ore prima dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi;

La comunicazione, dovrà contenere:

– la data e l’ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto dell’intervento, il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica.

La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

2. Deve essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti.

07:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessato bisogno,

La ditta incaricata all’esecuzione dei lavori, dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità e provvedere all’apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere, così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e la stessa dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, disponendone la rimozione al termine degli stessi lavori.

La suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all’assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

