Matera: Rimosso lo spartitraffico in jersey di Via Nazionale

E’ stato rimosso lo spartitraffico costituito da blocchi di cemento “jersey” che era stato installato a metà marzo scorso in Via Nazionale, in prossimità del semaforo con Via San Pardo, così come annunciato dall’assessore al ramo Angelo Cotugno pochi giorni dopo (https://giornalemio.it/cronaca/cotugno-lo-spartitraffico-lo-rimuoviamo-senzaltro/), tenuto conto delle numerose rimostranze che una struttura così impattante aveva provocato. Essa, ci dice il comandante della Polizia locale, Paolo Milillo, “verrà sostituita con un cordolo più basso, meno impattante e più adeguato al contesto urbano“. Lo spartitraffico è necessario in quel punto in cui, spesso, più di qualche automobilista, in uscita dal distributore di carburante si immetteva rischiosamente nella corsia opposta.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.