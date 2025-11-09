Matera ricorderà i Caduti militari e civili nelle missioni di Pace

Sono tanti gli italiani, con le stellette o civili, che sono morti all’estero nelle missioni di Pace. Strade e piazze ne ricordano il sacrificio come i martiri (per gran parte Carabinieri) di Nassiriya, morti in Iraq nel 2003, a causa di un attentato suicida,i militari dell’Aviazione a Kindu in Congo belga nel 1961 a opera di miliziani congolesi e, di recente, a febbraio 2021 la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e della sua scorta nella repubblica democratica del Congo. Vanno ricordati nella giornata del 12 novembre. E Matera lo farà con una cerimonia a Matera Nord, lottizzazione Giada,in via Caduti di Nassirya, a partire dalle 10.15 con la deposizione di una corona di alloro . L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione ‘’ Cultura e Memoria’’ in collaborazione con le Istituzioni locali. Seguirà alle 18.00 presso il salone della Camera di commercio la presentazione del libro ‘’Missione antica Babilonia 2’’ di Francesco Maria Ceravolo. L’incontro sarà introdotto da Francesco Ghilardi, presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di guerra, sezione di Matera. Interverranno, oltre all’autore, il colonnello Angelo Iachetti. Modererà i lavori la dott.ssa Tiziana D’Oppido.



IL COMUNICATO STAMPA

Il 12 novembre si celebra la “ Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace ”.

La ricorrenza è stata istituita con la legge 162 del 12 novembre 2009 e segna anche l’anniversario dell’attentato di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003, in cui persero la vita 19 italiani (12 Carabinieri, 5 Militari dell’Esercito e 2 Civili) e dell’eccidio di Kindu avvenuto l’11-12 novembre 1961 in cui furono trucidati 13 militari dell’Aeronautica Italiana.



12 novembre 2003 Nassiriya

10:40 ora locale, le 08:40 in Italia. Un camion cisterna pieno di esplosivo scoppia davanti all’ingresso della base M.S.U. italiana dei Carabinieri, provocando successivamente l’esplosione del deposito munizioni della adiacente base “Maestrale”.

Il carabiniere Andrea Filippa, di guardia all’ingresso della base principale, riuscì a uccidere i due attentatori, tant’è che il camion non esplose all’interno della caserma ma sul cancello di entrata, evitando così una strage di più ampie proporzioni.

I primi soccorsi furono prestati dagli stessi Carabinieri, dalla nuova polizia irachena e dai civili del luogo.L’attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni. Nell’esplosione rimase coinvolta anche la troupe del regista Stefano Rolla che si trovava sul luogo per girare uno sceneggiato sulla ricostruzione a Nassiriya da parte dei soldati italiani, nonché i militari dell’esercito italiano di scorta alla troupe, che si erano fermati lì per una sosta logistica.



11 novembre 1961 Kindu

Tredici aviatori italiani del contingente Onu vengono trucidati nell’ex Congo belga.

Quel giorno due aerei da trasporto dell’Aeronautica Militare della 46ma Aerobrigata di Pisa, inviati per ristabilire l’ordine nel paese, atterrano all’aeroporto di Kindu, non lontano dal confine con il Katanga, nel quale è in corso una sanguinosa guerra civile. Dal 30 giugno 1960 il Congo è stato proclamato repubblica.

I tredici aviatori italiani vengono uccisi dalle truppe ribelli dell’Armata Nazionale Congolese, con l’accusa di essere mercenari camuffati da aviatori al servizio delle Nazioni Unite.



Vogliamo ricordare, altresì, insieme a tutti i caduti delle missioni internazionali di pace, l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, il carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, e l’autista, Mustapha Milambo, uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale il 22 febbraio 2021



L’Associazione Culturale “ Storia e Memoria “ APS ETS, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Matera con il supporto del Coordinamento Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Matera commemoreranno il 12 novembre 2025 la ricorrenza con due eventi:

*) alle ore 10:15 presso via dei Caduti di Nassiriya quartiere Giada di Matera con la deposizione di una corona d’alloro e resa degli onori, con la presenza delle autorità Civili, Militari e Religiose della città di Matera;

*) alle ore 18:00 presso la Sala riunioni della Camera di Commercio di Matera si svolgerà un convegno con la presenza del Gen di Div. (r) Francesco Ceravolo autore del libro “Missione Antica Babilonia 2” – 123 giorni a Nassiriya” (nel 2003 ha partecipato alla missione “Antica Babilonia 2” in IRAQ come Sottocapo di Stato Maggiore Operativo del Comando Brigata “Sassari” gestendo le operazioni a seguito dell’attentato alla base italiana a Nassiriya) ed il Col. Angelo Iachetti, già direttore nel 2022 della NRCC presso il Nato Defense College e in servizio in Iraq, Kurdistan, Libano e Siria.

Grazie alla collaborazione di Rai Teche saranno proiettati i servizi del 12 novembre 2003 del TG1 Rai delle ore 20:00 ed il servizio di Tv7 Rai 2 del 12 novembre 2023.

L’iniziativa vuole dare segno visibile alla riconoscenza di tutti i cittadini di Matera nei confronti di coloro che, hanno sacrificato la loro vita per difendere i diritti fondamentali dell’uomo, la democrazia, la pace, la sicurezza e la libertà dei popoli e per fronteggiare il terrorismo in ogni sua forma, ispirandosi ai dettami della nostra Costituzione.

La cittadinanza, tutta, è invitata a partecipare.