Matera; Riapertura mostra “Amicta”

Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, dott. Bruno Caiella, e il delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio, sono orgogliosi di annunciare la riapertura della mostra Amicta, esposizione curata dal dott. Fabrizio Perrone, storico dell’arte, che ha visto la prima inaugurazione il giorno 17 giugno u.s.. La suddetta mostra – che ripercorre la storia degli abiti che hanno vestito la Vergine della Bruna – sarà ampliata dedicando particolare approfondimento alla tecnica del puntino ad ago, lavorazione unica al mondo tramandata grazie all’instancabile lavoro dell’associazione “Il Tassello” con sede in Latronico, che custodisce e preserva questa tradizione.

L’evento sarà moderato dal Prof. Ing. Antonello Pagliuca, docente presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università della Basilicata.

L’appuntamento, rivolto a tutta la cittadinanza, è fissato per Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 17:00 presso la Fabbrica del Carro Trionfale di Matera.