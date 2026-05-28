Matera restituisce al Ministero infrastrutture e trasporti 92 mila euro non spesi per piste ciclabili

Fu “in attuazione del D.M. n. 344 del 12/08/2020″ che fu decretato “il pagamento in favore del Comune di Matera dell’importo complessivo di €. 92.345,39, per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.” Ebbene, quei soldi -pur materialmente nella casse comunali- non sono mai stati spesi per realizzare ciò per cui furono accreditati alla Città dei Sassi circa sei anni fa. Per cui con Determinazione Dirigenziale RCG n. 3874 del 22/12/2025 “si dava atto che, per effetto sia del venir meno dei presupposti per la realizzazione dell’intervento in premessa descritto, sia per lo scadere dei termini di rendicontazione, sia per la cessazione definitiva dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 alla data del 31/03/2022, non era stato possibile dare attuazione all’intervento di progettazione, realizzazione di ciclostazioni e di lavori concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina” e che era “pertanto necessario procedere alla restituzione in favore dello Stato della somma complessiva di €. 92.345,39.” Operazione di restituzione portata a compimento con nuovo provvedimento dirigenziale (Settore Polizia Locale), N° 1598/2026, adottato in data odierna e pubblicato all’albo pretorio (Comune di MT-Determinazione_Dirigenziale-01598_2026). Un capitolo sfortunato quello delle piste ciclabili in questa città. Ricordiamo infatti -per essercene occupati ripetutamente- che proprio nel periodo in cui arrivarono quei soldi si sarebbe dovuta riaprire la pista ciclabile in contrada Pantanello, chiusa provvisoriamente per Matera 2019 e mai più riaperta, nonostante le assicurazioni del sindaco dell’epoca (https://giornalemio.it/politica/bennardi-la-pista-pantano-sara-rispristinata-in-autunno-bene-ora-i-fatti/). Per non parlare di quella particolare pista della discesa San Vito (https://giornalemio.it/cronaca/che-ci-vuole-una-ramazzata-anche-per-pista-ciclabile-e-marciapiede-di-sanvito/). Insomma, Matera non è città per ciclisti. Almeno non fino ad ora.

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