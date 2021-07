“Nei giorni scorsi l’associazione Casalnuovo Rinasce si è riunita in assemblea con i residenti del quartiere e con alcuni operatori del settore alberghiero della zona per discutere dell’atteso nuovo regolamento ZTL introdotto per la prima volta anche in via Casalnuovo.

L’assemblea non condivide la scelta di rendere operativa la ZTL solo nella fascia oraria compresa tra le 20,30 e le 2:00 del giorno dopo. Chiede che per via Casalnuovo venga applicato lo stesso regolamento attualmente vigente nel resto dei Sassi.”

Inizia così una nota a firma di Luigi Mascolo (Presidente Associazione Casalnuovo Rinasce) in cui si spiega che:

“Questa richiesta nasce dall’esigenza di ridurre il traffico veicolare lungo via Casalnuovo, che ha un impatto fortemente negativo sulla vivibilità del quartiere soprattutto con l’aumento dei flussi turistici e con la presenza di cantieri.

L’assemblea ha accolto invece favorevolmente l’introduzione del senso unico di marcia che da via Casalnuovo e via Duni si immette su via Ridola. Questo permetterà di migliorare il flusso veicolare evitando imbottigliamenti.

Sì è inoltre discusso di altre proposte presentate da parte dell’Assessore alla Mobilità, Tantone, riguardanti la viabilità del rione.

Tra queste:

• L’attivazione di una linea di trasporto pubblico, che con una frequenza di circa 15 minuti attraversi via Lucana con fermate in corrispondenza degli sbocchi su via Casalnuovo. Tale proposta non raccoglie in pieno l’aspettativa dei residenti e degli albergatori, i quali chiedono che il bus-navetta attraversi via Casalnuovo per poi proseguire lungo via Bruno Buozzi, soprattutto per l’accessibilità.

• L’attivazione di una isola pedonale nella parte di via Casalnuovo tra via Buozzi e via Ridola, nella fascia oraria serale-notturna. L’assemblea si ritiene fortemente contraria a tale proposta perché significherebbe un aggravio della percorrenza per chi deve immettersi nelle arterie principali, non in linea con la tanto decantata mobilità sostenibile e che incentiverebbe ancora di più il fenomeno della movida notturna a discapito dei residenti. Sarebbe più giusto riorganizzare l’area per facilitare sia il passaggio pedonale che quello dei mezzi di trasporto.

Infine, l’assemblea ha rimarcato l’assoluta necessità di richiamare l’amministrazione Comunale, come ricordato nelle passeggiate fatte con gli assessori attraverso il rione, a dare delle risposte alle altre problematiche che tormentano quotidianamente gli abitanti: pulizia, decoro, riqualificazione marciapiedi, riparazione del manto stradale, perdite di liquami, caduta massi, recupero del fosso sottostante la chiesa di San Rocco, sostituzione delle condotte fognarie.

Non si chiedono interventi una tantum, bensì un vero piano di investimenti per la riqualificazione di un quartiere per troppi anni dimenticato dalle varie amministrazioni che si sono succedute.

Per ribadire con forza tali rivendicazioni l’assemblea ha deciso per lunedì 5 luglio ore 19:00 di incontrarsi nel punto di ingresso di via Casalnuovo, incrocio via Cappuccini, per un presidio invitando tutta la cittadinanza a solidarizzare.”