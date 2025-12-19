Matera, quartieri sotto pressione: il Dossier 2025 chiede una svolta nella cura della città

MATERA. Non una protesta, ma una richiesta di responsabilità politica. È questo il senso del Dossier 2025 sulla condizione delle comunità di quartiere materane, presentato dalla Rete delle Associazioni e dei Comitati di Quartiere al sindaco Antonio Nicoletti e all’assessora alla partecipazione civica Stefania Draicchio. Un documento articolato che fotografa lo stato reale della città nei suoi rioni e avanza una proposta chiara: senza un cambio di passo nella gestione urbana e nei servizi di prossimità, la frattura sociale rischia di allargarsi ulteriormente.

Il Dossier restituisce un quadro noto ma raramente affrontato in modo sistematico: invecchiamento della popolazione, solitudine crescente, precarietà del lavoro, indebolimento dei legami sociali, servizi pubblici in affanno. Fenomeni che nel Mezzogiorno assumono un peso specifico maggiore, perché si innestano su decenni di politiche diseguali, spopolamento e riduzione progressiva delle infrastrutture sociali.

Accanto a questi elementi strutturali, il documento elenca le criticità materiali dei quartieri: strade, marciapiedi, reti idriche e fognarie, verde pubblico, sicurezza, illuminazione. Ma la Rete chiarisce che la manutenzione, da sola, non basta. Occorre una programmazione straordinaria di rigenerazione urbana che non si limiti agli interventi edilizi, ma ricostruisca le condizioni di vita comunitaria, a partire da bambini, adolescenti e famiglie.

Uno dei nodi centrali riguarda la scomparsa progressiva dei servizi di prossimità, sacrificati negli anni da politiche di dismissione del patrimonio pubblico. Il Dossier propone di invertire la rotta attraverso il rilancio di Case di Quartiere, spazi pubblici multifunzionali capaci di ospitare attività sociali, educative e culturali, e di funzionare come presìdi civici nei rioni più fragili.

Ma il punto politicamente più rilevante riguarda il modello di governo della città. La Rete chiede di superare una gestione ancora fortemente centralizzata e settoriale e di avviare una stagione di amministrazione condivisa, in linea con il principio costituzionale di sussidiarietà. In concreto, significa coinvolgere i cittadini non come utenti passivi o volontari occasionali, ma come soggetti corresponsabili della cura dei beni comuni e dei servizi locali.

In questa direzione va la proposta di istituire un ufficio comunale dedicato ai quartieri e alle comunità, capace di integrare competenze tecniche e sociali, raccogliere conoscenza diretta dei territori e stabilire priorità condivise. Uno strumento che, secondo la Rete, potrebbe rendere più efficaci gli interventi e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini.

Il Dossier affronta anche il tema dei servizi pubblici collaborativi: scuole, biblioteche, Case della salute e spazi culturali che, oltre a erogare prestazioni, diventino luoghi di aggregazione e di costruzione di comunità. Un approccio già sperimentato in diverse città italiane, particolarmente rilevante nei contesti meridionali, dove la povertà non è solo economica ma spesso anche di tempo, relazioni e opportunità.

Da parte dell’Amministrazione comunale è arrivata la conferma della volontà di procedere su due fronti: l’istituzione dei Consigli di Quartiere e l’avvio dell’iter per l’adozione del Regolamento per la collaborazione tra cittadini e amministrazione nella cura dei beni comuni, coinvolgendo direttamente la Rete nel processo. Un passaggio atteso da anni.

Resta però una criticità che il Dossier segnala senza sconti: le risorse finanziarie previste appaiono, allo stato attuale, largamente insufficienti. Un avvio che rischia di restare simbolico se non accompagnato da investimenti adeguati e da una riorganizzazione della macchina comunale, ancora legata a logiche ottocentesche, come sottolineano gli estensori del documento.

Il lavoro da fare, avverte la Rete, non riguarda solo Matera ma interpella una questione più ampia del Sud: come ricostruire comunità in territori segnati da precarietà strutturale e impoverimento sociale. Senza affrontare queste condizioni, ogni richiamo alla partecipazione rischia di rimanere retorico.

Dopo la pausa natalizia sono previsti nuovi incontri tra Comune e Rete. Con il supporto del Centro Servizi al Volontariato (CSV Matera) sarà organizzato un seminario pubblico sulla partecipazione come pratica di cittadinanza attiva, coinvolgendo esperienze nazionali e il volontariato locale. Un primo banco di prova per capire se la città saprà tradurre le parole in politiche concrete.

Perché, come emerge dal Dossier, senza quartieri vivi non c’è rigenerazione possibile, e senza una democrazia che si pratichi ogni giorno nei luoghi della vita quotidiana, anche le migliori strategie rischiano di restare sulla carta.