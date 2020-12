Da lunedì 14 dicembre per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi e del manto stradale di via Lavista, sono previste modifiche alla circolazione e alla sosta. In particolare, l’ordinanza del dirigente della polizia locale prevede: istituzione temporanea del divieto di transito e sosta “0-24”, su ambo i lati, con rimozione coatta dei veicoli in via Lavista; istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24”, su ambo i lati, con rimozione coatta dei veicoli in via De Blasis, nel tratto compreso tra vico Ascanio Persio e via Lucana; istituzione temporanea del divieto di transito in via De Blasis, vico Ascanio Persio e via Ascanio Persio, ad esclusione del periodo dalle ore 03:00 alle ore 10:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali, per i soli veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico merci per i quali l’accesso e l’uscita dovrà essere effettuato unicamente da via De Blasis; istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via De Blasis, via e vico Ascanio Persio secondo gli orari sopra indicati e limitatamente ai veicoli autorizzati.

e fino al termine dei lavori