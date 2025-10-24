Matera: Pulizia e manutenzione nei cimiteri comunali in vista della commemorazione dei defunti

In vista della commemorazione dei defunti del prossimo 2 novembre, l’Amministrazione Comunale di Matera, con una nota informa di aver “provveduto a effettuare interventi di pulizia e manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali di via IV Novembre e di Contrada Pantano. Gli operatori comunali hanno lavorato nelle scorse settimane per garantire spazi ordinati, decorosi e accoglienti, affinché i cittadini possano recarsi a far visita ai propri cari in un ambiente curato e rispettoso. Sono stati eseguiti interventi di sfalcio dell’erba, raccolta dei rifiuti, sistemazione delle aiuole, pulizia dei vialetti e manutenzione delle aree comuni.” “Abbiamo voluto assicurarci – dichiara l’Assessore Comunale all’Igiene e Ambiente Rocco Buccico – che i nostri cimiteri fossero in condizioni ottimali per accogliere quanti, in occasione della ricorrenza dei defunti, si recheranno a rendere omaggio ai propri cari. È un gesto di rispetto e di attenzione verso la memoria e verso tutta la nostra comunità. Un ringraziamento agli operatori comunali per l’impegno e l’attenzione dimostrati, e rivolgiamo l’invito ai cittadini a collaborare nel mantenere puliti e ordinati gli spazi comuni”.

