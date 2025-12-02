Matera: pubblicato avviso per contributi per la fornitura gratuita dei libri scolastici

Il Comune di Matera comunica con una nota di aver pubblicato “l’avviso per la concessione dei contributi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2025/2026.” Un intervento che l’Amministrazione comunale considera “fondamentale per accompagnare le famiglie e rendere più accessibile il percorso scolastico degli studenti materani.” Le domande potranno essere presentate fino alle 23:59 del 10 dicembre 2025, solo online, attraverso il portale dedicato: https://www.telemoney.cloud/comune-matera. “L’iter -si specifica- richiede di allegare un documento di identità valido, l’elenco dei libri adottati dalla scuola e, se si sono già acquistati dei testi, i relativi giustificativi di spesa. Chi invece deve ancora acquistarli, potrà caricare la prenotazione, trasmettendo successivamente le fatture al Comune prima della liquidazione del contributo. Il sostegno, derivante da fondi regionali, non riguarda soltanto i libri di testo: sono compresi anche dizionari, contenuti didattici digitali e testi di narrativa consigliati dalle scuole. Per gli studenti con DSA, inoltre, il contributo può coprire sussidi e strumenti tecnologici necessari, se previsti nel Piano Educativo Individualizzato e certificati ai sensi della legge 104.

Per accedere al beneficio, il richiedente deve essere un genitore o un tutore e appartenere a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.748,78. Non è necessario allegare l’attestazione ISEE, ma basta indicarne il valore e il numero di protocollo. Il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Basilicata, ed è esteso anche ai minori stranieri domiciliati nella regione e regolarmente iscritti a un istituto scolastico. Possono partecipare anche gli studenti dei corsi serali, purché non già diplomati. L’entità del contributo sarà determinata in base alle risorse disponibili e alla spesa complessiva dei richiedenti. Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuole del Comune, al primo piano della sede comunale, telefonando ai numeri 0835/241.275 – 241.384 o scrivendo a ufficioscuole@comune.mt.it. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30, e anche il martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Il Comune invita tutte le famiglie interessate a presentare domanda nei tempi previsti, per non perdere questa opportunità di sostegno.” “Si tratta di un aiuto reale e concreto, che ogni anno permette a molte famiglie di affrontare con più serenità le spese scolastiche – ha affermato l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Braia -. Con il sindaco Nicoletti stiamo lavorando per rafforzare le misure che favoriscono l’inclusione e riducono le disuguaglianze, in quanto investire nell’istruzione significa investire nel futuro della città”.

