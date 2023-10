Matera: Prorogato servizio navetta per Cava del sole e Parco chiese rupestri

Per ottimizzare il servizio di linea turistica nei weekend e giorni festivi, l’Amministrazione comunale di Matera comunica di aver “disposto una proroga delle corse dei bus diretti a Cava del sole e Parco delle chiese rupestri. In particolare, domani 28 ottobre, la prima corsa partirà alle ore 10.30 da piazza San Pietro Caveoso, con ultima corsa di rientro alle ore 13 dal piazzale del Belvedere e capolinea alle 13.15 in via Moro, nei pressi della scuola “Torraca”. Dalle 13.15 alle 15.30 il servizio sarà sospeso, per riprendere alle 15.30 sempre da piazza San Pietro Caveoso e rientrare alle ore 18 dal piazzale del Belvedere, con capolinea in via Moro. Nei giorni 29 ottobre e 1-2-3-4-5 novembre, il servizio osserverà gli stessi orari di mattina, con una sospensione ridotta dalle 13.15 alle 14.30, quando ripartirà da piazza San Pietro Caveoso per rientrare alle ore 17 dal Belvedere, con capolinea alle 17.15 in via Aldo Moro. L’assessore alla Mobilità urbana, Giuseppe Digilio, è al lavoro per trovare le risorse aggiuntive necessarie a garantire questo servizio molto apprezzato dai turisti, anche durante il periodo natalizio.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.