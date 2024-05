Matera: Procedono i lavori di realizzazione del bunker per la radioterapia

“Proseguono nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori per la realizzazione del bunker radioterapico presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.” E’ quanto assicura l’ASM con una nota in cui specifica che “Ad oggi sono state ultimate tutte le strutture in cemento armato e si sta procedendo alla realizzazione del collegamento sopraelevato che collegherà il presidio ospedaliero con il nuovo edificio. Successivamente si passerà alla predisposizione degli impianti tecnologici e ai lavori di finitura esterni ed interni, prima di allocare le strumentazioni diagnostiche e mediche.”

“Sto seguendo costantemente l’andamento del cantiere – afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo – in stretto contatto con l’ufficio tecnico dell’Azienda. Proprio qualche giorno fa abbiamo dato l’ok per il secondo stato di avanzamento lavori, a conferma che le opere finora eseguite procedono secondo quanto previsto dal progetto esecutivo. L’attivazione del servizio di radioterapia a Matera rappresenta una risposta concreta al problema dell’emigrazione sanitaria ed un potenziamento dell’offerta dell’Ospedale Madonna delle Grazie, a completamento della rete oncologica regionale”.

A distanza di nemmeno un anno dall’avvio del cantiere, avvenuto il 19 giugno del 2023, le strutture in cemento armato sono dunque ultimate e si procede speditamente verso il completamento di questo importante centro ad alta specializzazione che rappresenta una ulteriore risposta alla domanda di salute dei cittadini. Il progetto della radioterapia a Matera è stato finanziato dalla Regione Basilicata con circa 4 milioni di euro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.