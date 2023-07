Matera Pride per i diritti e un ricordo per Pino

Tanto caldo(40 gradi) tra colori, slogan,musica, paillettes, fiori, canti, striscioni, cartoncini dal tono ironico, ma spazio anche al ricordo. Sì ,alla festa arcobaleno Pino Siggillino avrebbe partecipato volentieri, per averci creduto e tanto sin dalle prima uscita del Pride 2019 ,nella tutela dei diritti di tanti che ancora lottano contro ogni forma di discriminazione, pregiudizio.E al Matera Pride 2023 , qualora ce ne fosse stato bisogno, uno striscione bianco con scritta azzurra ” Pino è con noi” -collocato sulla fiancata del tir discoteca- ne ha ricordato la presenza nei cuori e nella memoria dei partecipanti. A cominciare da famigliari e amici e dalle associazioni che hanno consentito di realizzare la manifestazione ( Agedo, Risvolta, Matera Rumore) e a quanti vi hanno aderito con entusiasmo, proposte e voglia di portare avanti in sede locale e nazionale una vertenza che richiede impegno a vari livelli. Cosi le questioni della genitorialità, confermata dalla presenza di famiglie che hanno visto interrotta una condizione già acclarata e poi revocata con un vuoto normativo che ha creato problemi e discriminazioni, e delle diverse situazioni più volte denunciate dalla comunità LGBTQIA+. E a Matera in Basilicata, e in altri centri della vicina Puglia sono impegnati a rafforzare questo concetto, che si lega a diritti, democrazia, legalità,sfruttamento , persecuzione come hanno evidenziato -ciascun con la propria esperienza- con camper e bandiere,gli attivisti della Filcams Cgil per il turismo, dell’Anpi, di Amnesty international, di Arci Gay Basilicata e di altre associazioni.



Il Pride è stata una festa, soprattutto, per incontrarsi, divertirsi, ironizzare, riflettere, denunciare chiedere come hanno fatto la madrina dell’evento Wladimir Luxuria , giunta alla stazione di Villa Longo su un motocarro, e quanti si sono spesi e si spenderanno su questi temi sulla scia di un’onda arcobaleno che vuole cancellare il grigio di ipocrisie, di divieti anche con le tre parole tematiche del Pride ” Dire, fare e baciare” . Il corteo continua…