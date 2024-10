Matera; Presentazione del libro “L’ascolto attivo” di Giuseppe Tedesco

Giovedì 10 ottobre alle 19:00 presso Scipipì Bistrot in via del Corso 16, è in programma la presentazione del libro “L’ascolto attivo” di Giuseppe Tedesco, Edizioni Giannatelli.

Dialoga con l’autore l’editore Marilina Giannatelli

“Gli dei hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca per potere ascoltare il doppio e parlare la metà”.

Il saggio di Giuseppe Tedesco comincia con questa citazione, attribuita a Talete, che pone in evidenza un aspetto esteriore che sembrerebbe fin troppo scontato ma che nella realtà trova scarsa applicazione.

Prestare il proprio orecchio alle parole altrui richiede una specifica formazione all’ascolto perché implica un processo articolato e complesso che richiede allenamento ed applicazione.

L’ascolto attivo è uno dei pilastri fondamentali per una comunicazione efficace. Dedicare attenzione a ciò che dice il nostro interlocutore, per evitare che le sue parole cadano nel vuoto,

è la base per uno scambio di informazioni. Imparare ad ascoltare in modo profondo e consapevole può trasformare il modo in cui interagiamo con gli altri, migliorando la gestione dei conflitti, il lavoro di squadra e la comunicazione.

Il libro di Tedesco snello, ma completo, è pensato per chi vuole arricchire le proprie abilità e ottenere risultati concreti nelle relazioni interpersonali.

Giuseppe Tedesco, avvocato, mediatore civile e commerciale, negoziatore, formatore accreditato presso

il Ministero della Giustizia per i corsi sulla Mediazione civile e commerciale ed autore di articoli su temi legati alla gestione delle controversie.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.