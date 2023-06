Matera: presentazione del libro “La preghiera nella mia vita”. 

Matera lunedì 12 giugno alle 19 nel salone della chiesa di Maria Madre della Chiesa sarà presentato il libro “La preghiera nella mia vita”.

Agli alunni dell’Istituto Sacro Cuore di Matera, dove ha insegnato per vent’anni come maestra elementare, madre Luciana Scrivo ha lasciato in dono le memorie della sua vita.

Da queste confessioni emerge la passione educativa di una suora e di una insegnante che, prima dell’ultimo congedo, ha voluto comunicare a tutti ciò che ha avuto di più caro nella vita.

Daranno testimonianza di questo don Antonio Dinardo, sacerdote della Diocesi di Caserta e postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione della Venerabile Madre Isabella de Rosis, fondatrice delle Suore riparatrici del Sacro Cuore, insieme a Madre Adalberta Nargi, madre superiora dell’Istituto di Matera.

L’incontro si svolgerà a Matera il 12 giugno alle ore 19 presso il salone della Parrocchia di Maria Madre della Chiesa in via dei Dauni 5.

Saranno presenti Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, il parroco don Donato dell’Osso e molti degli ex alunni di madre Luciana che porteranno una loro testimonianza.

Al termine della serata il coro degli alunni della scuola primaria parificata del Sacro Cuore intonerà l’Inno a Madre Isabella: “Solo in Dio”.