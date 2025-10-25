Matera: presentato la mostra e il libro dell’artista Tony Montemurro “Il Monacello dei Sassi di Matera Racconti, Dipinti e Terrecotte”

” Le opere esposte non sono tutte. Il prossimo anno torneremo per la seconda edizione di questo progetto”. Esordisce con queste parole e con l’entusiasmo di un adolescente l’artista Tony Montemurro, all’inaugurazione della mostra e del relativo libro, questo pomeriggio,

“Il Monacello dei Sassi di Matera Racconti, Dipinti e Terrecotte”, allestita presso l’Hub Temporaneo in via Marconi 21 angolo via Liguria a Matera.

Il libro di Tony Montemurro con prefazione del professore Emanuele Calculli, racchiude le opere dell’artista materano che resteranno esposte fino al prossimo 1 novembre 2025.



La mostra rientra tra gli eventi collaterali del Premio Moda Città dei Sassi 2025.

All’incontro hanno partecipato l’artista Tony Montemurro, il presidente dell’associazione Officina della Cultura, Enzo Centonze, il professore Emanuele Calculli e l’assessore comunale alla cultura, turismo e cinema, Simona Orsi.

Una presentazione molto piacevole in cui è emersa la veracità della passione e l’amore per la città e il territorio dell’artista. “Avevo cinque anni quando mi innamorai perdutamente dalla festa della Bruna, ha raccontato l’artista. E ho dipinto non molto, moltissimo.

Poi, dalla festa della Bruna sono passato a Sant’ Eustacchio e poi ai Santi Medici, San Giovanni da Matera. Ma girovagando per le strade dei Sassi mi capitò di ascoltare storie e storielle di questo spiritello, così detto Monaciello e così iniziai a immaginarlo e a disegnarlo conservando poi i disegni in una cartellina un pò spaventato da questa fantasia magica opposta alla mia credenza religiosa”

Infine l’artista, molto divertito ha raccontato anche un piccolo aneddoto.

“Avevo un orologio antico che a u certo punto non ha più funzionato. Ho provato e riprovato a farlo ripartire masenza risultato. Fino a quando mi sono rassegnato e l’ho lasciato abbandonato in un cassetto.

Qualche giorno fa cercavo un documento e nel cassetto ho ritrovato l’orologio. Ho provato a caricare la corda e con mia grande sorpresa ha ripreso a funzionare. Sarà stato il monacello, ho subito pensato “vuoi vedere che è stato il monacello?”

L’evento, lo ricordiamo, è stato organizzato dall’Aps Officina della Cultura.