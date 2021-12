Nella giornata di ieri, al Comune di Matera, la consigliera comunale Lucia Anna Stigliani, insieme all’assessore cultura e Sassi Tiziana D’oppido e l’assessore alle politiche sociali Valeria Piscopiello, in collaborazione con la dott.ssa Mara Bufano amministratore dell’ Organismo di formazione e servizi al lavoro, Panta Rei Ricerca e Consulenza e l’interprete LIS Antonio Parente presidente della Cooperativa SegnaLis, è stato presentato il progetto “Relazionarsi con la lingua dei segni italiana, Lis”.

Ad aprire il dibattito –si legge in una nota– è stata la dott.ssa Bufano la quale ha ricordato che “in un contesto in cui cultura e turismo, rappresentano i fattori propulsivi nell’ambito economico e sociale della nostra città, la sostenibilità intesa come opportunità dei territorio e delle persone, deve INCLUDERE. L’inclusione favorisce economia, incrementa occupazione e sensibilizza all’abbattimento di barriere, in primis legate a stereotipi ghettizzanti. Per superare tali condizioni, è necessario costruire strumenti che includano, sostengano e portino al centro la persona ed il suo contesto. Trattasi di una operatività, strettamente collegata ai 17 goals di cui si compone l’ Agenda 2030.. A breve, saranno comunicati i percorsi di formazione, di cui poter fuire gratuitamente.”

L’assessore D’Oppido è intervenuta evidenziando che “La cultura è uno dei principali fattori di inclusione per persone affette da sordità che però spesso, paradossalmente, non possono accedervi in molte delle sue espressioni, come cinema, concerti, teatro. Le barriere della comunicazione sono infatti ancora alte e portano a disagio e frustrazione, spingendo all’autoesclusione e all’allontanamento da uno degli strumenti principali dell’inclusione, la cultura. Intervenire si può e si deve, ad esempio formando operatori culturali e turistici sulla LIS e utilizzando nuovi strumenti tecnologici come la messaggistica, la videocomunicazione, il videointerpretariato, perché la cultura passa dall’accessibilità e dalla fruibilità che dev’essere condivisa per portare a un reale arricchimento di tutta la comunità.”

L’intervento della consigliera Stigliani ha dato “rilievo al concetto di Amministrazione come promotore della disabilitá e dell’inclusione verso la società . È compito di tutti della politica locale di ogni singolo individuo di favorire l’accessibilità della disabilitá nella nostra comunità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche ma non solo . È necessario abbattere le barriere mentali per attuare tutti i meccanismi utili per l’inclusione sociale anche attraverso l’abbattimento delle barriere relazionali grazie a progetti come questo.”

L’assessore Piscopiello invece ha sottolineato che “la maggior parte della comunicazione avviene attraverso il non verbale che è in parte innato e in parte dipende dalla società in cui viviamo. Il linguaggio non verbale è arcaico, trova origine nella più antica forma di accudimento che il soggetto ha ricevuto nella sua infanzia. Il covid purtroppo non ha permesso che tutto ciò potesse prendere atto. Garanzia giovani è un’iniziativa concreta che permette ai giovani di poter inserirsi nel mondo del lavoro.

Felicissima di partecipare oggi a questo incontro poiché grazie a questo progetto si auspica di voler sensibilizzare e formare la nuova generazione ad una forma più esaustiva di linguaggio. Relazionarsi in lingua Lis significa entrare in comunicazione con il mondo esterno a 360 gradi .

L’amministrazione comunale si impegnerà a lavorare a fianco della disabilità al fine di superare le barriere relazionali, poiché l’interazione sociale rappresenta un principio fondamentale nella nostra comunità.”