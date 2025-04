Matera, presentato il 30° torneo in onore di Maria SS. della Bruna

L’emozione di giocare una competizione per onorare la protettrice della città di Matera, Maria Santissima della Bruna, torna sui campi della città per il trentesimo anno consecutivo. Il Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano ha presentato, nel salone “Don Franco Taccardi” della Parrocchia di San Giacomo, la 30° edizione del Torneo “Maria Santissima della Bruna” di calcio a 5, l’evento estivo che coinvolge tutta la comunità ogni estate, regalando emozioni, amicizie, condivisione di momenti di gioia e allegria, ma anche tante giocate esaltanti sul sintetico per il calcio a 5, sul cemento del volley e da questa stagione anche tra i vetri del Padel, sotto canestro con il Basket e indoor per il Calcio balilla e il Ping Pong.

Il presidente del Comitato Territoriale di Matera del Csi, Lorenzo Calia, ha voluto rimarcare il costante impegno del suo gruppo di lavoro in questi anni. “Quest’anno abbiamo deciso di cimentarci in diverse discipline perché abbiamo percepito la voglia e la necessità di sport che arriva dalla nostra comunità, che non comprende solamente la città, ma anche la provincia e i territori pugliesi limitrofi – ha esordito Calia –. Questo inoltre, sarà un anno ricco, perché oltre al trentesimo anno del torneo di calcio a cinque, in questa stagione festeggeremo il 70esimo anno del Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano. Avremo una serie di iniziative che comprenderanno sport, ma anche convegni ed eventi, con una squadra pronta a lavorare, nonostante composta per intero da volontari, ma allo stesso tempo gente pronta a dare il proprio contributo in qualsiasi momento per rendere i nostri appuntamenti sempre migliori, più performanti, più coinvolgenti e riusciti – ha concluso Lorenzo Calia –. Una squadra di amici e compagni di viaggio che ringrazio per il loro apporto sempre importante alla causa”.

La parola è passata successivamente al Responsabile dell’Attività Sportiva e degli arbitri del Comitato, Cosimo Ambrosecchia, che ha sottolineato la scelta presa dall’organizzazione di tornare a disputare un torneo più amatoriale, con la presenza di solamente 4 tesserati federali per ogni squadra della categoria Open di calcio a 5, con 3 al massimo contemporaneamente in campo. La scelta di lasciare libero il numero era maturata durante il periodo Covid, nel quale molti atleti amatori avevano diminuito il proprio impegno. Oggi, la situazione consente di tornare alla formula più classica del torneo, una manifestazione amatoriale aperta anche ad alcuni tesserati per squadra. Le iscrizioni si apriranno lunedì 7 aprile 2025 sempre presso la sede del Comitato, in via degli Aragonesi 11, presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano ogni pomeriggio. Il termine è fissato per lunedì 5 maggio. Anche in questa stagione la formula del torneo Open sarà quella “stile Champions” con un girone unico e un maxi sorteggio che decreterà solamente la posizione delle squadre in un girone unico. Il sorteggio è previsto per venerdì 16 maggio. La prima gara della stagione estiva è fissata per martedì 20 maggio alle ore 21, quando in campo scenderanno le qualificate per la 3° Supercoppa “Maria Ss. della Bruna” Memorial “Vito Chimenti”. Spazio dal 26 maggio, invece, alle gare del torneo. Nel mentre, spazio alla confermata “Serata dei Capitani”, il 12 maggio a San Giacomo per la categoria Open, Over40 e Juniores; mentre il 14 maggio a San Giuseppe Artigiano per le categorie giovanili.

Anche per questa stagione confermata la diretta sui social delle gare, ogni sera, grazie all’impegno di The Mag e Sport On Fire e dei professionisti Antonio Galetta, Antonio Mutasci e Alessandro Savino, che seguiranno l’intera kermesse.

Il vice presidente Regionale e Provinciale, Eustachio Di Cuia ha voluto rimarcare, oltre che la 14° edizione del Torneo “Maria Ss. della Bruna” di Volley Misto, la scelta in questa stagione di formare tre categorie, quella dei Pro, quella Amatori e quella dedicata agli Under. Una nuova linfa anche per la pallavolo in città. “Viviamo questo momento come unico, vedere ogni sera così tante persone legate dall’amore per lo sport e per la nostra Protettrice mi inorgoglisce ed è dimostrazione di quanto lo sport sia importante per l’intera comunità – ha spiegato Eustachio Di Cuia –. Trent’anni di manifestazioni ci rendono un punto di riferimento per il panorama sportivo della nostra città e non solo, conosciuti anche nel mondo grazie agli streaming. E per parlare di comunità, sabato 12 aprile terremo un convegno con la presenza di Barbara Fontanesi per crescere ancora nella nostra attività, aperto a chiunque voglia approfondire temi legati a sport e comunità”.

Nino Di Cuia, rinnovato nella carica del Collegio dei Probiviri Nazionale e perno del Comitato Territoriale Csi di Matera. “Ho fatto due conti, in trent’anni possiamo contare oltre 10000 tra adulti, ragazzi, giovani e bambini, approssimativamente 30 mila spettatori all’anno, che fanno circa 700 mila in trent’anni, senza contare quelli che si sono aggiunti on line da ogni parte del mondo in questi ultimi anni, con la collaborazione degli amici di The Mag e Sport on Fire. Numeri impressionati che nessuno si aspettava trent’anni fa, quando Lorenzo, Cosimo, Eustachio Vito e tutti i nostri collaboratori avevano immaginato questa manifestazione, questo spazio di condivisione di valori sportivi del Centro Sportivo Italiano. Clima di grande condivisione e di festa che circonda la manifestazione, un clima di orgoglio sportivo e associativo di dire “io faccio parte della squadra che partecipa al Torneo Csi della Bruna”. Quell’orgoglio che si ritrova quando si partecipa allo strazzo del Carro e si riesce a prendere anche un solo brandello di cartapesta, ma è l’orgoglio di esserci stato che ci appassiona. Ed è proprio questa passione che ci spinge a provare a fare sempre meglio, per rendere questa manifestazione sempre più ricca, più appassionante, più partecipata e coinvolgente – ha concluso Nino Di Cuoia –. Perciò dico che io voglio far parte di questa manifestazione e voglio esserci ancora”.