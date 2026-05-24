Matera, prenda chiara e pubblica posizione in difesa del diritto internazionale, riscopra le sue radici.

Riceviamo e pubblichiamo a seguire, come sempre volentieri, un intervento di Francione Francesco Paolo a margine della iniziativa dell’Unitep (Voci della memoria- la styoria di chi abitò i Sassi) svoltasi ieri nella Mediateca a Matera, confortata da una nutruita presenza di pubblico come riportato nella cronaca di Franco Martina su Giornalemio.it. Francione stesso è tra gli “intervistati” del docufilm ideato e diretto da Costantino Dilillo e partendo dalla riflessione scaturita e da sviluppare attorno a tale lavoro, si augura per Matera: “Una città d’avanguardia che, dismessa la retorica di circostanza, sorretta da energie giovanili per spirito e per età, prenda chiara e pubblica posizione in difesa del diritto internazionale, sappia riscoprire le sue radici , attenta, però, anche a far crescere l’albero che dia buoni frutti: quelli della convivenza pacifica e della giustizia sociale.”

“Le radici e l’albero.”

“Il più ampio consenso e le più sentite congratulazioni alla Dirigenza dell’ Università dell’educazione permanente, a Costantino Di Lillo e a tutti i suoi collaboratori per aver offerto alla città un interessante filmato, Voci della Memoria, proiettato a palazzo dell’Annunziata nel pomeriggio di ieri. Belle le foto dei bambini, delle donne e delle case del Sasso Barisano e del Caveoso; bella la città nella sua estrema semplicità; affascinanti le immagini del lettone matrimoniale su cui la giovane coppia di sposi vezzeggia la sua bambina. Interessanti le interviste in cui si cerca di ricordare costumi e tradizioni di una comunità nel momento del suo dissolvimento con lo sfollamento dei Sassi.

Bello ! Anche se il ricordo riporta alla mente sofferenza, fatica, umiliazione, povertà e tassi elevati di mortalità infantile. Tendo a pensare, infatti, che anche per una comunità possa valere quello che Leopardi dice per se stesso, cioè che < grato occorre ( …) il rimembrar delle passate cose, ancor che triste, e che l’affanno duri! >. Si è ricordato, infatti, con leggera compiacenza perché è, comunque, il tempo della infanzia spensierata e della giovinezza; e si può ringraziare, oggi, il cielo perché le cose, per noi, sono cambiate in meglio, anche per una naturale evoluzione della storia, oltre che per una pianificazione politica molto discussa, ma convergente su un obiettivo di rinascita della città.

E della povertà di ieri non c’è alcun motivo di vergogna perché, nel secondo dopoguerra, tutta l’Italia era in ginocchio e molte città vivevano una situazione di miseria peggiore di quella di Matera. L’architetto Giancarlo De Carlo che ha progettato alcune case del quartiere Spine Bianche, in un articolo del 1948 ricorda sì Matera < dove una corona di edifici pubblici e di chiese imprigiona la squallida miseria che brulica sotto, nella gravina >, ma cita anche < la vita miserabile dei tuguri della città vecchia > di Bari e di numerosissime altre città. Una miseria diffusa, frutto della guerra, del ventennio fascista e di un disegno politico poco lungimirante. Su di loro ricade il senso della vergogna, così come, oggi, ricade su di noi, sui governi dell’Occidente, la vergogna per la fame che soffrono i paesi dell’Africa o dell’America Latina, per le migliaia di morti, naufraghi, nel Mediterraneo, per il genocidio del popolo Palestinese. Matera, perciò, è simbolo della capacità di riscatto da un passato che accomunava decine di milioni di Italiani negli anni ’50 , ed oggi, per la sua storia, potrebbe e dovrebbe essere città d’avanguardia nella difesa delle popolazioni costrette nella miseria, massacrate da guerre pretestuose e folli che arricchiscono trafficanti di armi e uccidono molte generazioni di giovani. Una città d’avanguardia che, dismessa la retorica di circostanza, sorretta da energie giovanili per spirito e per età, prenda chiara e pubblica posizione in difesa del diritto internazionale, sappia riscoprire le sue radici , attenta, però, anche a far crescere l’albero che dia buoni frutti: quelli della convivenza pacifica e della giustizia sociale.” Francione Francesco Paolo – 24 maggio 2026