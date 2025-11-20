Matera premia alunni licei, scientifico e classico, per riconoscimenti in simulazioni diplomatiche ONU

L’Amministrazione Comunale di Matera con una nota informa di aver “premiato questa mattina, nella Sala Mandela, gli studenti del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” e del Liceo Classico “E. Duni” che hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito del “Change The World Model United Nations”, una delle più importanti simulazioni diplomatiche ONU a livello internazionale. Un risultato di grande rilievo che conferma l’eccellenza dei giovani materani e contribuisce ad accrescere la reputazione della città in contesti di altissimo profilo culturale, formativo e diplomatico. Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti protagonisti dell’esperienza, Alessia Camarda, Francesco Acquasanta, Federica Martino, Nicola Dell’Aquila e Sabrina Antoccia del Liceo Scientifico, e Sabrina Caris Dragone del Liceo Classico, accompagnati dai dirigenti scolastici Maria Luisa Sabino e Patrizia Di Franco, dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Francesco Greco, dalla dirigente emerita Rosaria Cancelliere, dal prof. Francesco Sifo, formatore/tutor dell’Associazione Diplomatici, e dalla prof.ssa Marilena D’Ercole, referente del progetto, alla quale è stato rivolto un particolare ringraziamento per l’impegno profuso.” Il sindaco Antonio Nicoletti e l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino hanno consegnato agli studenti pergamene di riconoscimento a nome della città di Matera. “Complimenti ai nostri ragazzi, che con competenza, impegno e spirito internazionale hanno rappresentato Matera in una delle più prestigiose simulazioni ONU al mondo – ha affermato il Sindaco Antonio Nicoletti -. Il loro successo non è solo motivo di soddisfazione personale e scolastica, ma un valore aggiunto per l’intera comunità materana, che continua a distinguersi per qualità e visione. A loro va il nostro grazie per aver portato in alto il nome della città”. “Questi giovani dimostrano quanto talento e preparazione siano presenti nelle nostre scuole – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino –

. Partecipare e ottenere riconoscimenti in un contesto internazionale così qualificante significa possedere capacità di dialogo, intelligenza e analisi. Sosteniamo e valorizziamo iniziative che offrano ai ragazzi opportunità di crescita personale e professionale. L’Amministrazione comunale rinnova così il suo impegno a favore delle politiche giovanili e ringrazia le famiglie, gli insegnanti e i dirigenti scolastici che quotidianamente contribuiscono alla crescita culturale e civica dei giovani materani.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.