“L’avvio del servizio di mensa scolastica nelle scuole cittadine dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado inizialmente previsto per domani, è stato posticipato alla giornata di mercoledì 4 novembre per imprevisti di carattere tecnico-organizzativo che hanno riguardato l’impresa che fornisce il servizio.”

E’ quanto reso noto dal Comune con una nota in cui si legge ancora che:

“Si ricorda che quest’anno, al fine di rispettare le norme anti contagio da Covid-19, è stato previsto uno specifico protocollo per la sicurezza.

Sono stati effettuati puntuali sopralluoghi nei sei plessi interessati dal servizio, tenendo conto della nuova organizzazione degli spazi da parte degli istituti scolastici in risposta alla necessità di suddividere gli alunni in gruppi più piccoli e distanziati.

Pertanto, è stato disposto che nei plessi delle scuole “Rodari“ di via Emilia e “Padre Semeria” di via della Quercia, in assenza di spazi adeguati per lo scodellamento in sicurezza i pasti saranno forniti in monoporzioni termosigillate. In tutti gli altri plessi, invece, è stata verificata la possibilità di assicurare il servizio di scodellamento, nel rispetto di tutte le normative anti Covid in vigore: pertanto, è stato predisposto un piano di scodellamento individuale, con l’igienizzazione di ciascuna postazione e l’allestimento con tovagliato e posate in totale sicurezza.”