Matera, Polizia denuncia autore tentato furto (e non solo) opera di Andrea Roggi.

Non ne conosciamo l’identità, l’età, se ha precedenti per lo stesso reato e se abbia agito da solo o per committenza l’autore del tentato furto e del danneggiamento, avvenuto nei giorni scorsi, dell’opera dell’artista Andrea Roggi, collocata in piazza Duomo a Matera. Al momento la Polizia di Stato, con l’apporto del Reparto Prevenzione Crimine, non aggiunge altro oltre allo stringato comunicato con l’introduzione di maniera (imposta da normative restrittive ) sulla scontata presunzione di innocenza (ci mancherebbe) del presunto autore, trovato in possesso anche di reperti archeologici proveniente dagli scavi archeologici di Porta Pistola. Sito dove i lavori sono fermi da un anno in attesa che il Ministero li riprenda. Ma questo è un altro capitolo, in attesa di essere scritto. Apprezziamo il lavoro svolto in silenzio e con la consueta professionalità dalla Polizia di Stato di Matera che è risalita, con una puntigliosa attività di indagine al ”presunto” autore del tentato furto, del danneggiamento di un’opera d’arte e a recuperare testimonianze del patrimonio culturale del territorio. Bravi. Attendiamo sviluppi.



COMUNICATO STAMPA

Tentato furto e danneggiamento dell’opera di Andrea Roggi a Matera: la Polizia di Stato individua e denuncia il responsabile

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata”, ha individuato e denunciato il presunto autore del tentato furto dell’opera di Andrea Roggi, avvenuto nei giorni scorsi in piazza Duomo.

L’opera, una scultura in bronzo, faceva parte del percorso espositivo, allestito nel centro cittadino, che ha portato a Matera alcune delle opere più rappresentative dell’artista toscano, ispirate al rapporto tra uomo e natura.

L’attività investigativa, condotta con tempestività dagli agenti della Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all’autore del reato, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nell’area.

Nel corso delle indagini effettuate, presso l’abitazione del presunto autore, sono stati rinvenuti alcuni reperti archeologici, provenienti dall’area degli scavi di porta Pistola, sita nei Sassi.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, proseguono per ulteriori accertamenti.